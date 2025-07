Ex participante de reality es acusada de decapitar y quemar a su pareja en Australia

Ex participante de reality es acusada de desmembrar y quemar a su pareja en Australia - Fuente: Web

Un horrendo crimen ha conmocionado a Australia. Una llamada a los servicios de emergencia advirtió sobre humo saliendo de una casa en la Flinders Highway, donde residía Julian Story, pareja sentimental de Tamika Chesser, ex concursante del reality show Beauty and the Geek Australia. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a la víctima sin vida en el baño, con claros signos de violencia y quemaduras.

PUBLICIDAD

¿Cómo ocurrió el crimen?

Según informaron las autoridades, el cuerpo de Story fue hallado parcialmente calcinado, y presentaba evidencias de desmembramiento, lo que sugiere un intento por eliminar rastros del crimen.

El descubrimiento fue posible gracias a un vecino que notó el humo y decidió ingresar a la vivienda. La escena era tan perturbadora que se activó de inmediato un operativo forense y de seguridad.

Con el paso de las horas, la Policía del Sur de Australia (SAPOL) centró su atención en reconstruir los movimientos de Chesser. Las cámaras de vigilancia captaron rastros de su presencia en los alrededores, y las autoridades solicitaron ayuda ciudadana para obtener videos o información sobre desplazamientos sospechosos.

¿Quién es Tamika Chesser?

Tamika Chesser alcanzó notoriedad en 2010 como una de las participantes más carismáticas del reality “Beauty and the Geek Australia”, lo que le abrió puertas en el mundo del modelaje y la televisión, apareciendo en revistas como FHM y Ralph.

Aunque públicamente se mostraba como una joven extrovertida, segura y acostumbrada a las cámaras, familiares declararon a medios locales que Tamika atravesaba episodios de inestabilidad mental, frecuentando hospitales psiquiátricos con ingresos recurrentes y recaídas severas.

¿Cuál es su situación actual?

Actualmente, Chesser permanece bajo custodia en un hospital psiquiátrico, donde enfrenta cargos por asesinato, agresión y obstrucción a la investigación criminal. Su próxima comparecencia judicial está prevista para el mes de diciembre, según reporta CBS News.