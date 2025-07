Dan Rivera: así llegó a su poder la muñeca Annabelle

En un giro escalofriante, Dan Rivera, investigador paranormal de la New England Society for Psychic Research (NESPR), falleció inesperadamente el 13 de julio de 2025, mientras lideraba el tour “Devils on the Run” en Gettysburg con la famosa muñeca Annabelle, supuestamente poseída desde los años 70.

Rivera, exmilitar y experto en ritos de protección, había heredado la custodia de Annabelle tras la muerte de Lorraine Warren, lo que marcó un hito en la saga del artefacto maldito

¿Cómo llegó Dan Rivera a poseer la muñeca Annabelle?

Rivera, discípulo cercano de Lorraine Warren, se convirtió en figura central de NESPR gracias a su labor en redes como TikTok e Instagram, donde desmintió rumores sobre la desaparición de la muñeca.

En 2025, cuando cerró el Occult Museum tras la muerte de Lorraine, Rivera se encargó de trasladar oficialmente la muñeca desde el museo original en Monroe, Connecticut, manteniéndola en una vitrina sellada con varios símbolos religiosos, cruces y agua bendita para bloquear supuestos poderes demoníacos.

Siguiendo protocolos desarrollados por los Warren, la caja protectora que contenía a Annabelle estaba reforzada con cruces grabadas, probablemente de hierro, y rociada con agua bendita, complementada con oraciones para mantener a raya cualquier manifestación paranormal.

Rivera explicó en presentaciones—verificadas en Facebook y X (anteriormente Twitter)—cómo esos elementos formaban una barrera simbólica y espiritual.

El 13 de julio, tras una gira sold-out en Gettysburg, fue hallado muerto en su habitación de hotel; las autoridades no reportaron signos de violencia, pero la autopsia está pendiente.