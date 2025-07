Así encontraron el cuerpo de Dan Rivera: solo, sin signos de violencia y lejos de Annabelle

El pasado 13 de julio de 2025, Gettysburg, Pensilvania, fue nuevamente el escenario de un misterio inquietante. Dan Rivera, investigador principal de la New England Society for Psychic Research (NESPR) y custodio de la muñeca Annabelle, fue hallado sin vida y solo en su habitación de hotel, tras una jornada en el Soldiers National Orphanage.

Dan Rivera, investigador paranormal, murió repentinamente mientras viajaba con la verdadera muñeca Annabelle

El cuerpo de Rivera, de 54 años, no presentaba signos de violencia. Paramédicos intentaron reanimarlo, pero no hubo respuesta. Las autoridades descartaron indicios de actividad criminal y calificaron la causa de muerte como “indeterminada”. Se espera que los resultados de la autopsia se conozcan en un plazo de hasta 90 días.

Un hallazgo inquietante en un lugar con historia oscura

Gettysburg no es un lugar cualquiera. Conocida por ser uno de los campos de batalla más sangrientos de la Guerra Civil de EE.UU., ha sido catalogada como uno de los sitios más embrujados del país. Allí se desarrollaba la gira paranormal “Devils on the Run”, en la que participaba Rivera.

Dan Rivera junto a la muñeca Annabelle (@AlertaNews24)

¿Dónde estaba Annabelle al momento de la muerte?

Rivera no estaba acompañado por Annabelle al momento de su fallecimiento. La muñeca se encontraba guardada dentro de una furgoneta en el parqueadero del hotel, aunque este detalle aún no ha sido confirmado oficialmente por NESPR.

La organización Ghostly Images, encargada del evento, lamentó profundamente la pérdida y resaltó la pasión de Rivera por educar sobre lo paranormal.

La historia real de Annabelle: ¿una muñeca demoníaca?

Annabelle ganó fama desde 1968 cuando una estudiante de enfermería la recibió como regalo. Pronto comenzaron a manifestarse fenómenos extraños. Ed y Lorraine Warren determinaron que la muñeca estaba poseída por una entidad demoníaca, no por el espíritu de una niña como se pensaba inicialmente.

Desde entonces, Annabelle permanece encerrada bajo estrictas medidas de seguridad, primero en el Warren Occult Museum y luego como parte de exposiciones itinerantes.

Quién era Dan Rivera: entre la santería, Netflix y lo oculto

Rivera era más que el custodio de Annabelle. Veterano del ejército y oriundo de Connecticut, se interesó en lo paranormal tras experiencias personales. Participó en la serie de Netflix “28 días paranormales” y compartía rituales de santería con fines de protección en redes sociales.

Murió Dan Rivera, investigador paranormal y custodio de la muñeca Annabelle (@dan_rivera_nespr)

Según su colega Chris Gilloren, Rivera creía firmemente en advertir sobre los peligros de lo oculto. Su legado, aseguran en NESPR, vivirá como una advertencia sobre el respeto que debe guardarse al mundo invisible.

Gettysburg: un epicentro de energía paranormal

El lugar donde murió Rivera no es ajeno a teorías paranormales. Gettysburg alberga relatos de apariciones, susurros y presencias inexplicables. Para muchos, las energías atrapadas desde la guerra podrían haber amplificado cualquier fenómeno relacionado con los objetos que Rivera custodiaba.

Mientras la investigación oficial avanza, la comunidad esotérica y sus seguidores se aferran a una sola pregunta: ¿fue solo una coincidencia o algo más quiso llevarse a Dan Rivera?