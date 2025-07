La última llamada antes de la tragedia de la familia fue hallada sin vida en hotel de San Andrés

El pasado 11 de julio, una familia bogotana compuesta por Viviana Andrea Canro, su esposo y su hijo de 4 años fue encontrada sin vida dentro de una habitación de un hotel en San Andrés. El hallazgo lo realizó el padre de Viviana, quien también se hospedaba en el mismo recinto.

Horas antes del trágico hecho, Viviana había mantenido contacto con su hija mayor, Mayerli Andrea Canro, a través de mensajes de voz y una videollamada. En entrevista con Noticias Caracol Ahora, Mayerli reveló detalles de esas últimas conversaciones.

Viviana había ahorrado con esfuerzo para llevar a sus padres de viaje a San Andrés, como un regalo familiar. También indicó que su madre había solicitado un cambio de habitación debido al mal estado en el que se encontraba el lugar asignado inicialmente.

“Ese hotel está re re re mohoso”

En audios enviados vía WhatsApp, Viviana expresaba incomodidad por las condiciones del hotel: “Ese hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás”, dijo en la grabación.

No obstante, la última interacción fue una videollamada la noche del 10 de julio. “Estaban arrunchaditos en la cama, listos para descansar. Estaban tranquilos y felices”, relató Mayerli. La última conexión de su madre fue registrada a las 8:30 p.m.

Al no recibir respuesta en la mañana siguiente, el abuelo decidió acudir a la habitación, donde encontró a los tres sin signos vitales.

Detalle muerte familia San Andrés Muerte de familia en hotel de San Andrés. (Captura de pantalla.)

Investigación en curso

Las autoridades y Medicina Legal trabajan para esclarecer las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha confirmado si fue producto de intoxicación, fuga de gas u otra causa.

El caso ha generado conmoción a nivel nacional y cuestionamientos sobre las condiciones de salubridad y seguridad en los alojamientos de la isla.