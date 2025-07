Hospital de Ecuador pide disculpas a joven que la dejo estéril: “deseo que no se repita”. Imagen referencial

El Hospital General Universitario de Guayaquil pidió este lunes disculpas públicas a Yolanda, una joven venezolana que fue esterilizada con coerción cuando tenía 17 años, en un procedimiento que la Corte Constitucional de Ecuador calificó como violencia obstétrica.

“Este hospital reconoce que no le informó acerca de los riesgos, beneficios y alternativas de la ligadura tubárica; disminuyó la autonomía, la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y se apropió de su proceso reproductivo al realizar un procedimiento médico con coerción”, declaró Hugo Hernández, gerente del hospital, durante el acto.

Yolanda fue intervenida quirúrgicamente en 2020 mientras daba a luz. El personal médico le dijo que si volvía a embarazarse, podría morir por preeclampsia. Luego de anestesiarla, le hicieron firmar un consentimiento viciado.

Según la Corte, la joven no fue tratada con dignidad ni respeto, y se le causó sufrimiento innecesario al practicarle una esterilización irreversible que no era médicamente indispensable.

Una forma de violencia estructural

La Corte Constitucional estableció que el caso representa una forma de violencia estructural y discriminación múltiple: por ser mujer, migrante, menor de edad y en condición de pobreza. Yolanda estuvo sola en ese momento y no contaba con respaldo familiar o legal.

“Ninguna madre merece ser tratada como me trataron. Todos somos seres humanos, sin importar de dónde venimos”, dijo Yolanda durante el acto. Aunque reconoce que las disculpas no reparan los daños, espera que su caso siente precedente para que no se repita.

Reparación e impulso legal

La Corte ordenó el pago de 15.000 dólares de indemnización y que el Ministerio de Salud reforme sus protocolos y capacite al personal médico. También está en marcha un proceso penal contra los responsables directos de la intervención quirúrgica.

La abogada de Yolanda, Petrick González, anunció que impulsará una reforma legal en la Asamblea Nacional para que la violencia obstétrica no solo se reconozca como una forma de violencia, sino que se tipifique como delito en el Código Penal.

“Esto no fue un error médico: fue una decisión que le cambió la vida para siempre”, sentenció González.