“Cara siempre tuvo razón”: Isabella Ladera ‘despelleja’ a Beéle en una carta y expone las razones de su ruptura

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera volvió al centro de la conversación pública tras compartir una carta en la que, sin mencionar nombres directamente, dejó en evidencia las razones que llevaron al fin de su relación con el cantante colombiano Beéle.

PUBLICIDAD

Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, ya había sido protagonista de una polémica sentimental en 2024, cuando su expareja y madre de sus dos hijos, Camila Rodríguez (“Cara”), lo señaló de infidelidades. En ese triángulo, Isabella fue apuntada como la tercera en discordia. Ahora, meses después de una relación fallida con el artista, Ladera dejó claro que también salió herida.

La venezolana compartió una imagen de una libreta escrita a mano, con reflexiones cargadas de decepción: “Me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me siento estúpida, me odio x amarte... Te salvaste Isa”, se lee en una parte. Las líneas hacen referencia a un compañero que no se involucró con su hija, no compartía metas, ni mostraba interés por sus sueños.

“Qué extrañas? ¿Sus mentiras? ¿Su ego? ¿Su desorden?... ¿Que sus vicios reinen en su vida?”. Con frases duras y sin filtros, Ladera ventiló los vacíos emocionales de la relación. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Lo escribí hace meses, pero recuerdo cómo me sentía”.

Isabella Ladera

Las redes sociales estallaron con comentarios que, en su mayoría, apoyaron a Isabella y revivieron las críticas hacia Beéle. “El tiempo solo le dio la razón a Cara” o “El que no cuida a sus hijos, menos va a cuidar a otra familia”, fueron algunas de las reacciones.

Poco después, el cantante respondió con un fragmento musical en sus historias: “Hablan de bronca y no van a aguantar, si quieren guerra que se forme, salud”. Para muchos, una indirecta disfrazada de verso.

Mientras Isabella da vuelta a la página, las redes se encargan de desempolvar un drama que, por ahora, sigue sumando capítulos.