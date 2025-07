Un video que circula en redes sociales, originario de Radio Uno en Bolivia, ha captado la atención mundial. Se trata de una niña de 10 años que, con una naturalidad sorprendente, le solicita a ChatGPT que le ayude con sus tareas escolares. Este insólito episodio pone de manifiesto cómo las nuevas generaciones están interactuando con la Inteligencia Artificial (IA) y plantea serios desafíos para el ámbito educativo.

El video muestra a la pequeña interactuando directamente con el chatbot, dándole instrucciones precisas sobre cómo redactar sus respuestas. Su “prompt” ha dejado a muchos asombrados por su claridad y especificidad, demostrando una comprensión intuitiva de cómo comunicarse con estas herramientas.

“Como una niña de 10 años y que no suene muy inteligente...”

La conversación de la niña con ChatGPT es el punto central del clip viral. Con una elocuencia notable, la pequeña detalla exactamente lo que necesita:

“Necesito que me ayudes a responder las preguntas de la fotografía que te acabo de mandar anteriormente. Pues ahí en la parte donde dice justifica tu respuesta. Necesito que trates de resumir, pero cómo un resumen de una niña de diez años. Y por si acaso, hazlo corto y con palabras que no sean muy inteligentes porque el profesor ya sabe cómo hablo yo.”

La solicitud no termina ahí. Tras una breve interrupción de su hermano, la niña continúa perfeccionando su instrucción: “Necesito que contestes con palabras como si fuera yo”.

El “Plan B”

Lo más sorprendente del video es el “plan B” de la niña. Pensando en una posible repregunta de su profesor, le pide a ChatGPT una respuesta maestra que la libre de futuras interrogaciones. Ella le exige una contestación con la que “el profesor piense que leí todo el texto y que eso me garantice, pero que me garantice, que ya no me va a preguntar y que yo suene bien inteligente”.

El video concluye sin mostrar la respuesta final de la IA, pero el nivel de detalle y la estrategia de la niña al interactuar con ChatGPT evidencian un nuevo paradigma en el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. Su capacidad para dar contexto (mencionando la foto enviada) y definir el estilo de respuesta, sumado a su objetivo de sonar “como ella” pero también “bien inteligente” para el profesor, subraya el potencial y los dilemas que la IA presenta en la educación actual.