Jhajaira Urresta sale de RC: “Hay un chat donde Luisa González se refiere a mi como tuerta de m***da”

La asambleísta Jhajaira Urresta anunció este miércoles 10 de julio su separación del bloque de la Revolución Ciudadana, luego de que se hiciera público un chat privado entre Luisa González, expresidenciable y presidenta del movimiento, y el abogado Eduardo Franco Loor. En el intercambio, González se referiría a Urresta con un insulto alusivo a su condición visual: “tuerta de m***da”.

“No se trata simplemente de una ofensa personal, es una muestra de desprecio a lo que mucho vale esta lucha por miles de ecuatorianos”, declaró la legisladora. En su pronunciamiento, calificó las expresiones como “bajas, groseras y faltas de sororidad”, asegurando que desde ese momento se declaraba como asambleísta independiente.

Urresta explicó que intentó comunicarse directamente con Luisa González para pedirle una explicación antes de hacer pública su decisión. “Me dijo ”qué tengo que aclararte", pero yo no necesito que me aclaren si soy tuerta, eso ya lo sé. Lo que no voy a permitir es el insulto”, afirmó. La respuesta de González, según Urresta, negó el uso del término, lo que profundizó el malestar de la legisladora.

“No renuncio a mis ideales revolucionarios, pero sí me aparto de un espacio donde no se respeta, donde he sido quebrantada, donde se pisotea la dignidad de una compañera militante”, declaró en rueda de prensa.

También recalcó que continuará legislando desde su curul, con “la frente en alto” y con el compromiso de representar a las personas más vulnerables, incluidos colectivos de mujeres y personas con discapacidad.

Reacción de Luisa González

En su cuenta de X, la excandidata presidencial mencionó. “Para TRAICIONAR no hace falta inventar MENTIRAS. Esto nace de la publicación Sergio Peña. Te desafío que hagas públicos los chats a través de la materialización con peritos, ESTOY DISPUESTA a entregar celulares, computadora y claves. Las mentiras tienen patas cortas”.

Urresta, quien sufrió la pérdida de su ojo durante las protestas de octubre de 2019 por el impacto de un proyectil.

“La dignidad no se puede vender hasta que la dignidad se haga costumbre”, concluyó en su declaración.