Polo Baquerizo y el pedido a Daniel Noboa por su despido de TC Televisión

Leopoldo “Polo” Baquerizo, el presentador ecuatoriano conocido popularmente como ‘el eterno perdedor’ y recordado por su programa “Haga Negocio Conmigo”, ha lanzado un emotivo y urgente llamado al presidente Daniel Noboa. A través de un video difundido en redes sociales, Baquerizo exige una resolución a su despido de TC Televisión, ocurrido en octubre de 2023, tras 47 años y medio de servicio.

En el clip, Baquerizo detalla su precaria situación de salud y la falta de respuesta por parte del canal, que, según él, niega su relación laboral de casi cinco décadas. “El canal, a través de sus abogados, me desconoce como trabajador. Nunca recibí los décimos terceros, vacaciones, ni seguro social”, lamentó el comunicador, visiblemente afectado.

47 años de trabajo desconocidos y un pedido de justicia

El presentador, de 70 años, relató que ha intentado contactar al presidente Noboa. “Ya le escribí al presidente de la República con fecha 12 de junio... lo derivaron al Defensor del Pueblo”, explicó. Sin embargo, Polo Baquerizo busca una audiencia directa con el mandatario, implorando a sus seguidores que hagan viral su pedido para alcanzar la atención del Ejecutivo.

“Sé de las buenas intenciones y el buen corazón del presidente de la República. A un trabajador de 47 años y medio con discapacidad, votado, por lo menos tener la oportunidad de que me escuche, contarle la verdad y que se haga justicia, porque usted sí puede resolverlo”, enfatizó Baquerizo, argumentando que TC Televisión está en manos del Estado.

No puede retirar sus pertenencias

La situación de Baquerizo se agrava al revelar que no se le permite el ingreso a las instalaciones de TC Televisión para retirar sus pertenencias personales. “No es justo lo que yo estoy pasando... No hay derecho a quedarme de esta manera, miserablemente olvidado por quienes manejan el canal”, sentenció.

Este caso de Polo Baquerizo no es nuevo. En enero de 2024, el presentador ya había confirmado a la prensa su salida de TC Televisión, mencionando en ese entonces: “No me he podido despedir de nadie. A mí me dejaron sin oficina, sin parqueo hace largo rato”.

El ‘eterno perdedor’ busca ahora no perder su derecho a la justicia. Sus seguidores y la ciudadanía esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades y de la dirección de TC Televisión ante esta denuncia pública de un ícono de la televisión ecuatoriana.