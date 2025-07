“Un mal paso, cualquiera da en la vida”: Don Alfonso Espinosa sufrió una caída y ahora se recupera

El reconocido periodista ecuatoriano, Don Alfonso Espinosa de los Monteros, compartió recientemente con sus seguidores de Instagram la noticia de un accidente que lo llevó al quirófano. En un video publicado desde su hogar, Espinosa de los Monteros relató que sufrió una caída que le provocó una fractura de fémur en la pierna derecha.

“Les quiero contar amigos, que en los últimos días sufrí un accidente lamentable desde todo punto de vista. Pues por una caída me rompí el fémur de la pierna derecha, lo cual constituye una lesión ciertamente grave que me llevó al quirófano en cuestión de minutos”, explicó el icónico presentador de noticias de 83 años. Aclaró que, si bien no fue una rotura de cadera, la lesión es “muy grave” y la recuperación es “tremendamente exigente”.

Don Alfonso, una figura ampliamente respetada en el periodismo ecuatoriano, se encuentra actualmente en plena rehabilitación. Agradeció el apoyo de amigos, médicos, enfermeras y terapistas que lo están acompañando en este proceso. “Estoy en plena tarea acompañado de queridos amigos que conocen del oficio y que me han recomendado los médicos, enfermeras, amigas terapistas, en fin, personas, médicos por supuesto, médicos que están dispuestos siempre a acudir en mi ayuda a mi llamado”, expresó con gratitud.

También hizo un especial agradecimiento a todas las personas que se han comunicado con él, a pesar de que ha estado “muy apartado del teléfono celular”, y a su familia, quienes lo apoyan “100% en todos los órdenes”.

El periodista concluyó su mensaje con una reflexión sobre la vulnerabilidad ante este tipo de imprevistos: “Bueno, ya lo saben, una lesión, un mal paso cualquiera da en la vida y pasar por esta dolencia que termine pronto y vuelva a estar muy sano y natural con todos ustedes como siempre”.