Aquiles Álvarez se pronunció tras incidente que protagonizó con el presidente de la comuna Chongón

Un incidente con tintes de escándalo ha protagonizado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y el presidente de la comuna Chongón, Danny Torres. Un video que circula en redes sociales muestra un fuerte altercado con empujones y un cruce de palabras, en el que incluso se oye a personas intentando calmar la situación y pidiéndole al Burgomaestre que se detenga.

Posteriormente, el alcalde Álvarez se pronunció en su cuenta oficial de X, calificando a Danny Torres de “tremendo delincuente” y acusándolo de intentar extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.

El origen del conflicto

Según la versión del alcalde Aquiles Álvarez, el incidente se originó por una presunta extorsión. Álvarez afirmó que Danny Torres estaría exigiendo USD 70.000 por un terreno comunal en el que, a pedido de la propia comuna y mediante oficio, el Municipio ya habría construido “dos parques maravillosos”.

“Está grabado en cámara y audio, en las mismas oficinas de la autoridad aeroportuaria de Guayaquil”, aseguró el burgomaestre, sugiriendo que cuenta con pruebas contundentes de la supuesta extorsión.

Lo que sucedió en el video

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al alcalde Aquiles Álvarez en medio de un grupo de personas, visiblemente molesto, mientras empuja y persigue a Danny Torres. Se escuchan frases como “Se acabó la huevada. Si me hacen cabrear, me cabreo”, pronunciadas por el alcalde con un tono elevado. La gente alrededor intentaba mediar, pidiendo que no se generara más violencia. El video ha generado una ola de comentarios y críticas sobre el comportamiento del alcalde en un evento público.

Mira el video

“El Guayaquil del amarre se acabó”

En su mensaje en X, Aquiles Álvarez adoptó una postura contundente contra la delincuencia y la extorsión. “Acá no nos intimida ningún delincuente, enfrentaremos a quien sea, como sea, en cualquier terreno. Cero temor”, sentenció.

Además, el alcalde enfatizó un cambio de era en la ciudad: “El Guayaquil del amarre se acabó, el Guayaquil donde delincuentes, presidentes de comunas vivían extorsionando y chantajeando, se acabó”. Afirmó que el Municipio de Guayaquil irá hasta las últimas consecuencias penales contra el líder comunal, a quien tildó de “ladrón”, “vividor” y “aprovechador de los comuneros que más necesitan y han estado abandonados por años”.

Finalmente, Álvarez agradeció que se grabara el incidente, interpretándolo como una defensa de la postura de Guayaquil frente a lo que él considera un acto delictivo. “Es un honor defender a Guayaquil”, concluyó su mensaje.