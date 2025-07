Dolor en el K-pop: muere Shim Jaehyun, exmiembro de F.ABLE, a los 23 años

El mundo del K-pop lamenta la muerte de Shim Jaehyun, vocalista del grupo F.ABLE, quien falleció el 29 de junio de 2025 a los 23 años. El joven cantante enfrentaba una leucemia diagnosticada en secreto, según reportes de medios surcoreanos y declaraciones de sus antiguos compañeros.

Un debut con F.ABLE y una carrera breve pero significativa

Shim Jaehyun nació el 7 de abril de 2002 y debutó en junio de 2020 como el integrante más joven del grupo F.ABLE, bajo el sello Haeirum Entertainment. La agrupación lanzó temas como ¨Burn It Up¨, ¨Run Run Run¨ y ¨Cloud 9¨, consolidando una base sólida de seguidores dentro y fuera de Corea del Sur.

A pesar de no alcanzar la fama masiva de otros grupos de K-pop, F.ABLE mantuvo una trayectoria activa hasta mediados de 2023, cuando la banda cesó actividades. Posteriormente, tres miembros regresaron al escenario como parte de un nuevo grupo llamado ENPHAZE, pero Jaehyun no participó en esta reaparición.

Lucha silenciosa contra la leucemia

Shim Jaehyun luchaba en silencio contra la leucemia. Su diagnóstico nunca fue hecho público, ni siquiera compartido con sus excompañeros, lo que intensificó el impacto de la noticia tras su muerte.

A principios de 2025, hubo señales de una leve mejoría, pero su estado de salud se deterioró rápidamente en junio, lo que culminó con su fallecimiento.

Reacciones y despedidas

El exmiembro de F.ABLE, Hojun, expresó su pesar en redes sociales, “Jaehyun, me enteré demasiado tarde… siento mucho no haber podido estar en tu último viaje. A veces pienso en cómo podría haberlo hecho mejor, y me arrepiento".

Por su parte los fanáticos del K-pop reaccionaron con dolor en redes sociales, dejando mensajes de agradecimiento y cariño.

Sin detalles sobre su funeral

Hasta el momento, no se ha difundido información oficial sobre ceremonias fúnebres o actividades conmemorativas. Tampoco se ha pronunciado su antigua agencia discográfica.