Lo que no debes tener en tu celular si quieres pedir la visa para Estados Unidos

Cada año, miles de personas solicitan una visa para ingresar a Estados Unidos. Lo que muchos no consideran es que la información contenida en sus teléfonos celulares puede jugar en contra, ya sea durante la entrevista consular o al momento de ingresar al país.

Visa para Estados Unidos. Getty imágenes. (Douglas Sacha/Getty Images)

Tus redes sociales son clave

Desde 2020, el formulario DS-160 (para visas de no inmigrante) exige que declares todas las redes sociales utilizadas en los últimos cinco años. Esto incluye Facebook, Instagram, X (ex Twitter), TikTok, LinkedIn, Reddit, entre otras.¿El problema? Si los funcionarios detectan cuentas activas no listadas, podrían considerar que ocultás información deliberadamente, lo cual puede derivar en un rechazo inmediato o incluso en futuras inhabilitaciones para aplicar.

Fotos, mensajes o apps comprometedoras

Publicaciones políticas, contenido sensible o incluso bromas fuera de contexto pueden ser malinterpretadas. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. tiene derecho a inspeccionar tu celular sin orden judicial. Por eso, si tu teléfono contiene mensajes, fotos o aplicaciones que puedan generar dudas sobre tu intención de viaje, lo mejor es eliminarlos o respaldarlos previamente en la nube.

⚠️ Importante: borrar todo el contenido también puede levantar sospechas. La clave está en mantener lo necesario, y ocultar lo irrelevante sin parecer evasivo.