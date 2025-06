La lujosa casa donde se escondía Fito ya había sido allanada por la Policía hace cinco meses

El miércoles 25 de junio de 2025, las autoridades ecuatorianas capturaron a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una operación militar denominada Gran Fénix 28.

La detención se produjo en una vivienda ubicada entre Manta y Montecristi, en Manabí, un barrio humilde de calles de tierra y casas de caña. Sin embargo, allí funcionaba un centro de operaciones.

Casa donde fue encontrado Fito

En enero, la Policía allanó el inmueble de Fito

Esta propiedad, que ya había sido allanada por la Policía el pasado 26 de enero de este año, contaba con sistemas de vigilancia de alta tecnología: cámaras perimetrales, reconocimiento facial, puertas blindadas y monitoreo 24/7.

Casa donde se escondía alias Fito

En esa primera intervención se detuvo a varias personas, pero Fito no fue encontrado en el sitio.

Casa lujosa de tres pisos con búnker

El inmueble destaca por su nivel de lujo, a pesar de estar ubicado en un sector sin pavimentación ni servicios básicos.

La casa tenía piscina privada, paredes de mármol y un cerramiento de concreto de tres metros de altura.

Casa donde se escondía alias Fito

En contraste, la zona circundante muestra acumulación de basura y falta de infraestructura, lo que hacía aún más evidente su uso como refugio clandestino.

Búnker donde se escondía alias Fito (Ejército)

Durante el reciente operativo, Fito fue hallado oculto en un búnker subterráneo dentro de la misma vivienda. Se usó gas pimienta para acorralarlo además, una retroexcavadora para abrir el doble fondo del piso, que simulaba un lavadero.

Junto a él fueron detenidos cuatro sujetos identificados como Eduardo H. C., Freddy Z. Z., Cristian M. V. (ex agente de tránsito de Manta) y Carlos C. Z., este último con antecedentes por robo, asesinato y tenencia ilegal de armas.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado nuevas diligencias para investigar cómo logró Fito permanecer oculto durante meses, pese al allanamiento anterior.

La vivienda siguió operando como base de su red criminal, lo que abre interrogantes sobre posibles actos de encubrimiento.

La captura de Fito, líder de Los Choneros, representa uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en Ecuador en 2025, afectando directamente la estructura de una organización vinculada a narcotráfico, sicariato y extorsión.