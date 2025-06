USD 1.0000.00 de recompensa para policías y militares por alias ‘Fede’, objetivo militar fugado

El Gobierno ofreció una recompensa de un millón de dólares a cambio de información verificada o la captura de Federico G., alias ‘Fede’, un peligroso reo fugado el viernes de prisión y declarado “objetivo militar” por las autoridades. La misma cuantía será entregada a policías o militares que logren “dar de baja” al delincuente en el cumplimiento de su deber.

Mediante de prensa la Policía Nacional dio detalles del operativo denominado"Gran Fenix" realizado en el cantón Daule, donde se capturó a Rolando G. alias "Fede" objetivo de alto valor y cabecilla del GDO. Las Águilas.

En un contundente video difundido en redes sociales, el ministro del Interior, Gian Carlo Loffredo, enfatizó la determinación del Estado: “El Gobierno ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien entregue información verificada que permita la ubicación y captura de alias ‘Fede’, uno de los criminales más buscados y peligrosos de Ecuador”.

Loffredo no dudó en señalar la gravedad de la situación: “Este sujeto lidera estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror, y eso se acabó. El Estado lo busca y lo va a encontrar. Vamos a desarticular completamente su red criminal y responderemos con toda la fuerza de la ley”. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar, garantizando que “toda la información suministrada será tratada con absoluta reserva”.

En un mensaje que refuerza la postura gubernamental, el ministro de Defensa, John Reimberg, añadió: “Nadie puede desafiar el Estado y pretender quedar impune”. Reimberg fue claro al extender la recompensa a los uniformados: “El Gobierno reconocerá con la misma recompensa de un millón de dólares a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que logren capturar o dar de baja a Rolando Federico Gómez Kinde, alias ‘Fede’, al tratarse de un objetivo militar, en el marco del cumplimiento de su deber”.

La declaración del ministro Reimberg subraya la firmeza de la respuesta estatal: “A los delincuentes les decimos, se les acabó el tiempo, no hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde”.

Esta iniciativa se suma a una recompensa similar de un millón de dólares ofrecida en marzo pasado por el Gobierno para quien brinde “información valiosa” sobre el paradero de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros, quien también se encuentra prófugo desde hace más de un año tras evadirse de prisión. La estrategia del Gobierno de Daniel Noboa es clara: utilizar todos los recursos disponibles para recuperar la seguridad y el control frente a las organizaciones criminales que operan en el país.