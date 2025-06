Jameneí dice que Irán no se asusta ante las amenazas tras ataque a base de EE.UU.

En una escalada de tensiones en Oriente Medio, Irán atacó este lunes la base militar estadounidense Al Udeid, ubicada en Qatar, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó que su país no aceptará “acoso de nadie bajo ninguna circunstancia”.

PUBLICIDAD

Un ataque que marca un nuevo punto crítico

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó una ofensiva contra Al Udeid, la mayor base estadounidense en Oriente Medio, que alberga a cerca de 10.000 soldados. Este movimiento fue la respuesta directa a los recientes bombardeos de Washington sobre tres instalaciones nucleares clave en Irán, perpetrados durante el fin de semana.

Jameneí y Araqchí: firmeza desde Teherán

Ali Jameneí, líder supremo de Irán, reiteró a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que “no nos someteremos al acoso de nadie”. En otro mensaje enfatizó: “El pueblo de Irán no se asusta ante las amenazas ni se rinde”. Sus declaraciones fueron acompañadas por una imagen con la bandera de EE.UU. en llamas.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió que todas las opciones están sobre la mesa para defenderse. “El ataque tendrá consecuencias duraderas”, sentenció.

Según confirmó el Pentágono, el ataque iraní no dejó víctimas estadounidenses. No obstante, el gesto militar fue interpretado como una advertencia clara sobre la determinación de Teherán de no dejar sin respuesta las agresiones contra su territorio y soberanía nuclear.