22 procesados por la fuga de alias ‘Fede’: entre ellos 19 militares y agentes del SNAI

Fiscalía procesa a veintidós personas –entre ellas, un privado de libertad, dos agentes de seguridad penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y diecinueve militares de las Fuerzas Armadas– por el delito de evasión, tras su presunta participación en la fuga de Rolando Federico G. Q., alias “Fede”, ocurrida el 20 de junio del presente año, en el Centro de Privación de Libertad Guayas N° 1, en Guayaquil.

Una alerta emitida por el ECU 9-1-1, ante la fuga de un privado de libertad de la Penitenciaría del Litoral, se reportó la mañana del viernes 20 de junio. Esto activó los protocolos de seguridad en el complejo penitenciario, conformado por cinco cárceles, ubicado sobre la vía a Daule.

El SNAI, junto con unidades de la Policía Nacional y personal militar, reforzó los controles y procedió a verificar el número de reclusos en el interior de los centros penitenciarios. Fue así como se confirmó la huida de Rolando Federico G. Q., alias “Fede”.

El perfil criminal de alias “Fede”, líder de “Las Águilas”.

Tras la denuncia presentada por el Director de la Penitenciaría del Litoral, Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron una investigación que derivó en la aprehensión de personal militar, funcionarios del SNAI y varios privados de libertad.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Judicial Cuartel Modelo para la toma de versiones y, posteriormente, puestos a órdenes de las autoridades judiciales, luego de determinar los niveles de participación y responsabilidad en el hecho.

Entre los elementos de convicción recabados al interior del centro carcelario –específicamente, del pabellón 12, ala 24, donde se encontraba recluido alias “Fede”– constan las bitácoras de ingreso y egreso al pabellón y al dispensario médico, así como imágenes de cámaras de videovigilancia, entre otras evidencias.

Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, la denuncia del director del centro penitenciario, el acta de derechos constitucionales, certificados médicos y el comprobante de ingreso de evidencias, entre otros.

El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de la Fiscal del caso y dictó prisión preventiva para Cristhian Rafael C. G. y Gabriela Juliet B. C. (funcionarios del SNAI), y para los siguientes militares de las Fuerzas Armadas: Franklin M. R., Roberto C. V., Segundo L. G., Richard G. C., Darwin C. C., Jaime A. E., Jhonny J. R., Enrique S. N., Edison P. C., Jairon L. M., Byron U. Q., Michael M. G., Luis A. S., Brandon M. F., Aladino C. Q., Erick C. A., Marco B. P., Edwin Q. U. y Leonardo B. T.

De igual manera, dictó una nueva orden de prisión preventiva para el privado de libertad David S. M.

El Magistrado dispuso que todos los procesados cumplan la medida cautelar en el Centro de Detención Provisional N° 5, en Guayaquil. La funcionaria procesada del SNAI fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social Femenino, ubicado en el mismo complejo carcelario.

El cierre de la instrucción fiscal se dispuso en un plazo de noventa días.

Fiscalía procesa este caso con base en lo dispuesto en el artículo 274, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de evasión con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.