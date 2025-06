¡Alerta de estafa! Falsas notificaciones de la ANT circulan por correo, SMS y llamadas

En los últimos días, ciudadanos han reportado haber recibido correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas que aparentan ser comunicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Estos mensajes informan sobre supuestas deudas por infracciones de tránsito, pero en realidad se trata de intentos de estafa digital.

No se deje engañar

A través de sus canales oficiales, la ANT informó que no notifica sanciones, multas ni valores pendientes por correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas. Por ello, exhorta a la ciudadanía a no abrir enlaces sospechosos, verificar el remitente y evitar realizar pagos no confirmados.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Agencia Nacional de Tránsito aclaró que la notificación de infracciones no es competencia directa de la entidad, sino que está a cargo de organismos de control como la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Recomendaciones para evitar caer en estafas digitales

Para protegerse de estos fraudes, la ANT recomienda seguir estas pautas: