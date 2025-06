Único sobreviviente de avión Air India “desearía no estar vivo”

El británico de origen indio, que perdió a su hermano Ajay en el siniestro del vuelo AI 171, afirmó en entrevista: “I wish I was not alive” (“Desearía no estar vivo”), reflejando un profundo trauma y culpa del superviviente .

Ramesh, de 40 años, relató haber tratado de sentarse junto a su hermano, pero un restricción en los asientos lo llevó a ocupar la fila 11A junto a una salida de emergencia. “Fue un milagro”, explicó, evocando el momento en que la puerta salió volando y le permitió escapar entre los escombros.

Describió una escena desgarradora: luces verdes y blancas intermitentes, “el avión se detuvo en el aire entre 5 y 10 segundos” y luego chocó contra un edificio de la facultad médica de Ahmedabad

El sobreviviente carga ahora con un intenso sentimiento de culpa por no haber podido salvar a su hermano: “No me gustaría seguir vivo” refleja la devastación emocional que enfrenta. Además, presenció la pérdida de más de 240 personas a bordo y decenas en tierra, y hoy sufre por su propia supervivencia mientras lidia con el dolor de su familia en la India.

Según fuentes oficiales, la causa del accidente podría estar relacionada con fallos en motores o sistemas eléctricos, con la turbina aérea de emergencia (RAT) activada antes del impacto. Las investigaciones continúan, y Vishwash espera que su testimonio ayude a comprender lo sucedido y evitar tragedias futuras.

Este testimonio aporta un componente humano clave al análisis del siniestro, evidenciando cómo incluso la supervivencia puede convertirse en una pesada carga emocional, un dilema vital que va más allá del milagro físico.