¿Qué es una ola de frío y cómo se determina?

Una ola de frío es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la persistencia de temperaturas anormalmente bajas, al menos 5 grados por debajo de la temperatura media normal de la región, durante varios días consecutivos. Así lo explicó a METRO ECUADOR, Madelyn Enríquez, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Amplió que “una ola de frío se da cuando se mantiene una temperatura baja más de 5 grados respecto a la normal, y esta condición persiste durante varios días, como por ejemplo, una semana completa”.

¿Cómo se determina una ola de frío?

La especialista resaltó que esta definición puede variar dependiendo de las características climáticas de cada país. “Por ejemplo, en Quito, la temperatura máxima promedio es de 22 grados en un día despejado, pero puede descender a 19 grados cuando llueve, lo cual sigue siendo normal. Sin embargo, si la temperatura mínima, que suele rondar entre 11 y 12 grados, baja a 8 o 9 grados y se mantiene así durante todo el día, de forma constante, y por varios días, ahí sí podríamos hablar de una ola de frío”, explicó Enríquez.

No obstante, aclaró que este tipo de fenómenos no son comunes ni posibles en Ecuador. “Nosotros no podemos llegar a tener una ola de frío o una ola de calor por la ubicación geográfica que tenemos en Ecuador. No vamos a tener nunca estos fenómenos en estos años”, afirmó. La razón de esto es la situación geográfica del país, que se encuentra en la zona ecuatorial, donde las variaciones térmicas no son tan marcadas como en otras latitudes.

Enríquez también se refirió a las bajas temperaturas registradas recientemente en algunas zonas del país, aclarando que no corresponden a una ola de frío. “De acuerdo con la especialista, se trata de información sacada de contexto y que no existe ninguna ola de frío en el país. Las bajas temperaturas que se han registrado en estos días no son producto de una ola de frío, sino de la entrada de humedad que impide el ingreso de radiación solar”, explicó.

Así estaremos esta semana

La analista añadió: “Esta semana vamos a sentir frío, pero estas condiciones se deben a la atmósfera y son normales durante esta transición climática”. Esto se debe a la presencia de nubosidad y humedad que limitan la radiación solar, haciendo que las temperaturas bajen de forma temporal, pero no de manera prolongada como en una verdadera ola de frío.

Enríquez enfatizó que, aunque las temperaturas puedan descender algunos días, el concepto de ola de frío requiere que esta baja se mantenga durante varios días consecutivos, algo que no ocurre en Ecuador. “Aquí tenemos temperaturas máximas y mínimas que varían a diario, pero no se puede hablar de una ola de frío como en países del hemisferio sur, donde estas condiciones son constantes y prolongadas”, señaló.

Finalmente, advirtió que los efectos del cambio climático y el calentamiento global podrían intensificar eventos extremos en el futuro. “Dependiendo de cómo sigue evolucionando el calentamiento global, que intensifica más los eventos, sí, en algún momento llegaría, pero todavía está lejos”, puntualizó Enríquez.

Por ahora, Ecuador seguirá experimentando variaciones normales de temperatura que, aunque generen días más fríos, no alcanzan las condiciones necesarias para considerarse una ola de frío real.