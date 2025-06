Quemaron celular de Francisco Albornoz con tubo de papas fritas: impactante declaración de médico ecuatoriano

El caso del asesinato del farmacéutico Francisco Albornoz está lejos de aclararse y a pesar de que los dos detenidos ya están cumpliendo prisión preventiva, se van conociendo detalles de las declaraciones y de su trayectoria hasta arrojar al cuerpo del joven de 21 años en Placilla.

Cuando ambos imputados- el chef José Baeza y el médico ecuatoriano Christian González- se dirigían rumbo al sur, hicieron una parada en un servicentro donde compraron varios productos, incluyendo papas fritas.

La declaración de González-dada a conocer en parte por el matinal ‘Contigo en la Mañana’ se ha vuelto crucial para la investigación en curso. En el contexto del caso, González, quien se entregó a las autoridades, fue fundamental para el hallazgo del cuerpo en San Fernando y para incriminar a Baeza. Su testimonio sugiere que el plan delictual fue orquestado por el chef.

Según su relato, la situación comenzó cuando Baeza le comentó que Albornoz había convulsionado. “Kai (José Miguel Baeza) me dice que Francisco había convulsionado. Lo vi convulsionar un poco, en la cama”, explicó González. El médico indicó que intentó actuar con responsabilidad, sugiriendo que se llamara a una ambulancia.

“Le dije a Kai que llamara a la ambulancia, pero decía que no debía él estar acá. Yo le insistí que llamara a la ambulancia”, aseguró. Sin embargo, el cocinero propuso un plan diferente, revelando la gravedad de la situación y el deseo de ocultar el crimen. En su declaración, González recordó un momento clave en el que Baeza le solicitó ayuda para trasladar el cuerpo. “Kai me dice que había que ocultar el cuerpo. Me dijo si yo tenía una silla de ruedas o algo para trasladar el cuerpo de Francisco. Llegó a mi habitación con un cobertor azul oscuro (…) junto a Kai envolvimos el cuerpo con el cobertor”, narró.

Una vez que ocultaron el cuerpo, ambos se dirigieron hacia el sur. Durante el trayecto, decidieron detenerse en un servicentro. “Sólo me bajé yo a comprar y Kai permaneció en el auto. Compré dos bebidas Coca Cola, unas papas fritas de esas que vienen en un envase tipo tubo. Esa compra la pagué en efectivo y me costó algo así como 5 mil pesos”, relató González.

Además, González mencionó que Baeza le pidió un objeto, aunque no especificó para qué lo necesitaba. “Recuerdo que me estacioné donde están los surtidores de combustible y en ese momento Kai me dijo que necesitaba un roca. No me dijo para qué era la roca, pero yo supuse que era para romper el celular de Francisco”, comentó el médico.

Finalmente, en un acto que evidencia la desesperación por encubrir el crimen, González describió cómo Baeza quemó el celular de Albornoz. “Me subí a mi auto y manejé por la carretera hacia el sur. Kai encendió el tubo de las papas fritas. Me estacioné cerca de una caseta de SOS de color azul y Kai quemó el tubo y dentro de dicho tubo estaba el celular de Francisco. Esto fue a la orilla de carretera, de la Ruta 5 Sur. Kai se bajó del auto para quemar el teléfono. Yo me quedé al interior del auto”, detalló.