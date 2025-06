Consejo de la Judicatura investiga a jueces de Manabí por presuntos vínculos con alias Fito

El Consejo de la Judicatura anunció este 8 de junio de 2025 la apertura de una investigación contra varios jueces de la provincia de Manabí, tras las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre supuestos intentos de contacto por parte de magistrados con su entorno.

Esto, luego de un operativo contra el lavado de activos vinculado a José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal Los Choneros.

Consejo de la Judicatura

Denuncia del ministro del Interior:

Según el comunicado oficial, la Dirección Nacional de Transparencia fue activada para verificar los hechos.

Reimberg denunció que, tras el operativo realizado el 2 de junio, recibió intentos de acercamiento a través de terceros. En un discurso en Durán, Guayas, el ministro fue tajante: “No me llamen, no me busquen, no tenemos nada que hablar”, aludiendo a un juez identificado como Marcos M.

El Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, enfatizó que no tolerará actos que comprometan la ética judicial. De comprobarse irregularidades, los jueces implicados podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso procesos penales.

Operativo Blanqueo Fito:

La denuncia surge en el contexto del operativo “Blanqueo Fito”, ejecutado en Manabí, Guayas y Pichincha, donde se allanaron 33 inmuebles y se incautaron bienes valorados en más de 13 millones de dólares, además de bloquear movimientos bancarios por 24 millones de dólares.

Entre los detenidos figuran seis familiares del líder criminal, incluido su hermano menor, Yandry Macías Villamar.

Alias ‘Fito’, prófugo desde su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024, lidera una estructura asociada al narcotráfico y a carteles internacionales como el de Sinaloa. Manabí, bastión de su organización, ha sido epicentro de violencia: solo en lo que va de 2025, ha registrado 502 muertes violentas, un 29,4% más que en 2024.

Este nuevo capítulo suma tensión a una función judicial ya cuestionada por fallos controversiales. En 2024, el juez Diego Poma fue destituido por autorizar el traslado de Fito a un centro menos seguro, hecho que antecedió su escape. Otro magistrado, Juan Espinosa, fue sancionado por devolver bienes a su familia en un caso de lavado.

Mario Godoy reiteró que se protegerá a quienes actúen con rectitud y se sancionará a quienes no. Mientras tanto, las investigaciones avanzan y nuevos operativos contra Los Choneros están en preparación. La crisis judicial y el combate al crimen organizado, ahora más entrelazados que nunca, siguen siendo temas prioritarios para el país.