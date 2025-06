Fiscalía explica medidas cautelares dictadas en caso de secuestro extorsivo de ciudadana china que fue hallada sin vida

La Fiscalía General del Estado informó que el 31 de mayo de 2025 se desarrolló la audiencia de flagrancia por el caso de secuestro extorsivo de una ciudadana de nacionalidad china. En esa diligencia, el fiscal Rómulo Sevilla formuló cargos contra dos personas: Jhorly P. (alias “Cocacho”) y Byron M. (alias “Pinky”).

Para Jhorly P. se solicitó prisión preventiva. Para Byron M., se pidió prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente. Según el acta de la audiencia, el juez Juan Pablo Pulgarín no acogió la solicitud de prisión preventiva para Byron M., argumentando que no registraba antecedentes penales.

Víctima no había sido localizada

La Fiscalía también indicó que, durante la audiencia, la víctima aún no había sido localizada y seguía reportada como secuestrada. Su fallecimiento no había sido confirmado, por lo que no fue posible cambiar el tipo penal a secuestro extorsivo con resultado de muerte.

Acceso público y control jurídico

El acta de la audiencia está disponible en el portal del Consejo de la Judicatura, bajo el número de proceso 09281202501063. Además, la Fiscalía anunció que ha dispuesto el control jurídico interno del procedimiento, en línea con su política institucional de transparencia.

Compromiso institucional

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con la ciudadanía y aseguró que continuará trabajando para garantizar justicia en todos los casos.