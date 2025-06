“La explosión cerca de aquí nos hizo cerrar la tienda por el pánico”, dicen comerciantes de la Bahía de Guayaquil

La Bahía de Guayaquil, un motor comercial y económico donde se mueven a diario , se encuentra bajo el asedio de la delincuencia.

Recientes atentados han sembrado la zozobra en este populoso sector, exigiendo una mirada profunda a las estadísticas de violencia y las acciones de las autoridades locales y nacionales para devolver la tranquilidad a sus calles y sus comerciantes.

En los últimos tiempos, la zona comercial de Guayaquil ha sido escenario de actos violentos. Un ejemplo reciente son las explosiones registradas entre el 3 y 4 de junio de 2025 en un área comercial donde vendedores habían recibido amenazas, un indicio de la presión a la que se enfrentan los comerciantes.

Si bien los detalles específicos de los atentados en la “Bahía” son difíciles de desglosar por individual, los datos generales de seguridad en la ciudad reflejan un entorno desafiante para este tipo de actividad delictiva, especialmente la extorsión.

¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta pistola en la cabeza? Nos exigen ‘vacunas’, dicen comerciantes

“Ya uno no sabe si abrir el local al día siguiente”, confiesa María P. (52), dueña de una pequeña boutique de ropa en la Bahía desde hace más de 20 años. Su voz, teñida de cansancio, refleja la angustia. “Hace unas semanas, la explosión cerca de aquí nos hizo cerrar la tienda por el pánico. La gente no venía, tenían miedo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta pistola en la cabeza? Nos exigen ‘vacunas’ y si no pagamos, nos amenazan con volar nuestros negocios. Es un sinvivir”.

Por su parte, Carlos M. (45), que vende artículos electrónicos y es miembro de una asociación de comerciantes del sector, lamenta la situación que se ha vuelto el pan de cada día. “Antes, la Bahía era un lugar de trabajo duro, sí, pero seguro. Ahora, cada vez que escuchamos una sirena o un ruido fuerte, el corazón se nos paraliza. Las explosiones son una forma de meternos miedo, de que cedamos a las extorsiones”.

Comerciantes denuncian en las redes casos de extorsiones.

El Municipio de Guayaquil dice que han fortalecido controles

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha enfatizado que la seguridad debe ser vista como un “tema integral”. En sus declaraciones, el Burgomaestre ha reiterado el compromiso municipal en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Alvarez ha señalado que, gracias a la coordinación con las fuerzas del orden, se ha logrado evitar cerca de 13.000 delitos y se han recuperado 400 vehículos en el último año.

Según el Alcalde, Guayaquil cuenta con 34.000 cámaras de vigilancia activas día y noche, y el despliegue de más agentes de control, camionetas y alarmas comunitarias.

63% crecieron los homicidios

Los homicidios intencionales en Ecuador han aumentado un 63% en comparación con el 2024, siendo Guayaquil la zona más afectada. La tasa de homicidios en Guayaquil para el primer semestre de 2024 fue de 29.09 por cada cien mil habitantes.

La Fiscalía General del Estado, según reportes, recibió más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.700 por extorsión hasta septiembre de 2024.

Vacunas son “una estrategia” del crimer organizado, dicen expertos

Para comprender la magnitud de la problemática que azota a la Bahía y a Guayaquil en general, es fundamental escuchar a quienes estudian y analizan la seguridad.

El Dr. Rodrigo Salazar, Analista en Seguridad y Crimen Organizado, explica que “lo que estamos viendo en la Bahía y en otras zonas comerciales de Guayaquil es una clara estrategia de las bandas criminales para diversificar sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico. Es un delito que genera un terror palpable en la víctima, obligándola a pagar para salvaguardar su vida, la de su familia o su negocio. Las explosiones, como la que vimos en la Bahía o en otros sectores, son mensajes”.

¿Qué son las ‘vacunas’?

Salazar explica que las vacunas son demostraciones de fuerza y capacidad de daño para intimidar y garantizar el pago de las ‘vacunas’. El miedo es su principal arma, y lamentablemente, la falta de una denuncia masiva por parte de las víctimas hace que las cifras oficiales no siempre reflejen la verdadera dimensión del problema. La confianza en las instituciones y la protección a los denunciantes son claves para romper este círculo vicioso”.

Otro criterio es el de la Abg. Carolina Pérez, especialista en Derecho Penal y Seguridad Ciudadana, quien señala que desde el punto de vista legal, la extorsión en Ecuador es un delito grave y sus repercusiones son amplias.

“Las bandas organizadas han encontrado en la coerción un mecanismo eficiente de financiamiento. Es fundamental que la ciudadanía comprenda que la extorsión no es un ‘arreglo’ sino un delito que está tipificado y penalizado. La dificultad radica en la recopilación de pruebas y en la protección de la víctima y su entorno una vez que se decide denunciar. Aquí es donde el Estado debe reforzar sus mecanismos de inteligencia y protección".

El COIP: pena máxima de 27 años de cárcel si hay víctimas fatales

Según el Artículo 185 del COIP, la extorsión se define y sanciona de la siguiente manera: “La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, mediante amenaza, intimidación o el uso de la fuerza, obligue a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada...”

La pena privativa de libertad va de tres a cinco años. Sin embargo, el mismo artículo establece agravantes que aumentan la pena en función de la forma en que se comete el delito: Si el agente es un servidor público, o utiliza medios como el secuestro o la toma de rehenes: la pena puede ascender de cinco a siete años.

Y si se causa la muerte de la víctima durante el acto extorsivo: la pena puede ser de veintidós a veintiséis años, considerándose un delito autónomo de extorsión con resultado de muerte.