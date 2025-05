“Actué por instinto”: Mujer cuenta cómo desarmó a delincuente a mordiscos en un salón de belleza en Guayaquil

Una mujer que trabaja en un salón de belleza se convirtió en protagonista de una escena que ha dado la vuelta en redes sociales, desarmó a un delincuente a mordiscos y, junto con una clienta, logró retenerlo hasta que llegaron los vecinos y la Policía.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió el lunes 27 de mayo de 2025, en un salón de belleza ubicado en la ciudad de Guayaquil. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo un hombre ingresó al local con intenciones de robo y, tras forcejear con una de las trabajadoras, terminó siendo reducido por ella y otra mujer más.

La protagonista del hecho contó su versión en una entrevista al programa “En Contacto”, donde explicó que su reacción fue totalmente instintiva:

“La verdad nunca me lo esperé. Cuando me apuntó en el abdomen reaccioné por instinto. Me dijo que quería un tratamiento para su hija por su cumpleaños, pero era mentira. Le viré la mano y lo desarmé. Lo mordí en la muñeca hasta que soltara el arma”, relató.

Según su testimonio, al escuchar los gritos, la clienta que estaba siendo atendida se sumó a la defensa y también lo atacó. Ambas lograron inmovilizar al asaltante hasta que los vecinos intervinieron y lo entregaron a la Policía.

La mujer denunció también irregularidades tras la captura. Indicó que una persona vestida de civil, que afirmó ser policía, se llevó las evidencias sin identificarse, mientras que un agente uniformado presente no actuó adecuadamente.

“Ese hombre (el supuesto policía) nunca se identificó. Tenía las evidencias en mano. Yo no sé si era o no, pero no hizo el procedimiento. Y el policía que estaba ahí tampoco recogió nada”, aseguró.

PUBLICIDAD

Tras ser capturado, el delincuente simuló una convulsión, pero luego empezó a lanzar amenazas contra las mujeres que lo enfrentaron y contra los vecinos.

“Dijo que nos iba a demandar, que nos iba a matar. Lo vimos amenazar a una persona específica. Aun así, siento satisfacción de haber salido viva. No fue lo más correcto, pero a veces toca reaccionar así. Ya uno está cansado de tanto robo y tan poca seguridad”, concluyó.

El video sigue generando reacciones en TikTok, Facebook e Instagram. Muchos celebran el valor de estas mujeres, mientras otros insisten en que el Estado debe garantizar entornos seguros para evitar que los ciudadanos tengan que exponerse para sobrevivir.