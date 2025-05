Daniel Noboa en su discurso de posesión: “Estamos a las puertas de 4 años de progreso”

El Presidente Daniel Noboa dijo, en su primer discurso como Presidente Constitucional de la República del Ecuador para el periodo 2025- 2029.

Tras los actos protocolarios de rigor, el ingreso del Estandarte Nacional y el Himno Nacional, inició el acto que contó con más de 100 delegaciones internacionales.

Luego, Niels Olsen Peet, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, impuso la Banda Presidencial a Daniel Noboa Azín, como Presidente Constitucional de la República del Ecuador, así como la Condecoración Nacional de la Orden de “San Lorenzo” en el grado de GRAN COLLAR.

Su discurso: “Es el tiempo de actuar, de construir, y de unirnos con propósito”

El presidente Noboa disertó de forma segura, las palabras preparadas para esta ocasión, donde resumió lo actuado hasta hoy, lo que se vendrá para el nuevo periodo y un mensaje motiviador.“Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después... hoy es uno de esos días. Un día para hablar con la verdad, con la memoria viva y con la convicción que lo que hemos hecho nos pertenece a todos.Las oportunidades las hemos creado y aprovechado juntos, así mismo los golpes que hemos esquivado y derrotado juntos. Lo hicimos de manera contundente y determinada con el objetivo de salvar a esta patria saquedada, corrompida y secuestrada, que estuvimos a punto de perderla. En esta patria que tuvo gobiernos que perseguían a las personas, como un presidente y vicepresidnete que hoy son autoridades.A los ecuatorianos les digo, nunca más serán olvidados. Aquí hay un pueblo libre sobre un suelo libre, donde impere la dignidad y el progreso... Este debe ser el verdadero caracter de un pueblo, no el que nunca se equivoca, sino que nunca se cansa de luchar por lo correcto”.

Este es el Nuevo Ecuador: una forma de gobernar, firme contra el crimen, justo con gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política.

Esta victoria es del pueblo, ustedes son mi fuerza y mi motor. Mi deber es luchar entregados a la tarea de salvar a la patria, no es mirar hacia otro lado, eso no esperan de mi.Las personas que empujan hacia el futuro, mi gabinete, están ahí porque no les ha temblado la mano por luchar con el país. Hoy, creo en su capacidad de hacer las cosas bien, las exigencias son fuertes y por eso la entrega es absoluta. Fui claro, en esta primera etapa debíamos rescatar al país de la crisis económica y de la violencia. Esta es una confrontación directa con estructuras y redes criminales, pero a pesar de las amenazas no dimos un paso atrás, porque este país no les pertenece.Un agradecimiento especial a las fuerzas del orden que han trabajado por el país.

Lineamientos para su nuevo periodo presidencial

- Avanzar en pasos firmes con las reformas que permitan conseguir un estado que no sea una carga para la sociedad, sino la base sólida para el crecimiento, empleo e inversión. “Estamos a las puertas de 4 años de progreso, donde los sueños antes olvidados serán realidades”.

- Inversión pública para generar empleo, trabajo joven con plazas laborables, y apoyo al sector privada. Cada mejora en infraestructura será una oportunidad para que los jóvenes tengan un empleo digno. Se trata de activar la economía local y darles una razón para quedarse.

- La permanencia escolar será una prioridad, condiciones laborales de docentes, y el bono de los 1000 primeros días llegará a más beneficiarios.

- Además, de infraestuctura vial como el Quinto Puente, Corredor E25, repotenciación de puertos. Se construirán 200 mil viviendas.

- “Terminaremos con la corrupción para que esos ingresos sean parte del desarrollo”.

- Digitalización y procesos públicos más eficientes.

- “La reducción de homicidios es innegociable, acabaremos con las economías criminales”.

- Atraer inversiones para el desarrollo, con las puertas abiertas y condiciones claras.Noboa acotó que esta vez, más delegaciones acudieron a la posesión de mando y es una muestra de que el mundo está empezando a creer con los ecuatorianos.

Palabras finales

“Es momento de demostrarle al mundo lo que es ser ecuatoriano: trabajo, honradez y respeto. La esperanza no está puesta en un solo hombre, sino que la confianza también nos ha colocado como primera fuerza en la Asamblea Nacional.

Quiero agradecer a mi madre por haber vuelto a la política nacional. Por más injusta que pudo haber sido con ella y con nuestra familia en el pasado, ella volvió. Solo una persona que ha vivido la persecución desarrolla la sensibilidad necesaria para combatir las injusticias. Gracias a mi esposa e hijos, por haber resistido junto a mí en la calma y en la turbulencia. Lavinia gracias por mantener a nuestro hogar como un puerto seguro.

No puedo terminar estas líneas sin agradecer a mi compañera de fórmula. María José, tu empatía y entrega a los más vulnerables desde que fuiste ministra te trajo hasta aquí. En tu labor de atender a 14 la infancia y por lo tanto el futuro, sé que no nos vas a defraudar.

No siempre saldrá todo como queremos. Habrá días en que el cansancio pese, en que nos equivoquemos, en que sintamos que retrocedemos. Pero rendirse no es una opción. Cuando caigamos, volvamos a levantarnos. Cuando perdamos el rumbo, volvamos a empezar.Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar. De entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible, si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido”.