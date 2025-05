Niels Olsen es elegido presidente de la Asamblea Nacional 2025-2027

Este 14 de mayo de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador eligió a Niels Olsen como su nuevo presidente para el periodo legislativo 2025-2027. La designación se dio durante la sesión de instalación, con la presencia de 147 de los 151 asambleístas electos.

Olsen obtuvo 77 votos a favor, alcanzando la mayoría necesaria para asumir la presidencia del Parlamento. Su elección marca el primer gran acuerdo político de este nuevo ciclo legislativo, en un escenario de alta fragmentación.

Primeras palabras de Niels Olsen tras asumir la presidencia

En su intervención inicial, Olsen agradeció el respaldo recibido y extendió un mensaje a quienes no votaron por su candidatura:

“Gracias a mis electores, a mi bancada por confiar en mí, y a los asambleístas de otros partidos que apostaron por un nuevo liderazgo. A quienes no votaron por mí, les digo con respeto: estoy aquí para construir y no para dividir”.

Reconoció también la necesidad de reconectar la Asamblea con la ciudadanía:

“Quiero pedir disculpas a todos los ecuatorianos por cómo la Asamblea se fue alejando de su gente. Se los digo de frente y con el país como testigo”.

Visiblemente emocionado, Olsen hizo referencia a su familia y a la juventud ecuatoriana:

“Mientras hablo, sé que mis hijos me están viendo desde casa. Ellos saben que algo importante acaba de empezar. Pienso también en todos los jóvenes del Ecuador que nos están observando. No podemos fallarles”.

El nuevo presidente destacó que su gestión buscará unir y construir consensos:

“Gobernar no es ganar, es unir a tiempo. Una Asamblea útil no es la que impone, sino la que une y construye. No será un espacio donde cada bloque defienda su parcela de poder. Los ecuatorianos nos eligieron para legislar”.

Asimismo, se comprometió a transformar la Asamblea en un motor de desarrollo:

“Desde esta presidencia, voy a asegurar que la Asamblea evidencie la diversidad cultural de Ecuador y no se convierta en un freno, sino en un motor para sacar al país adelante”.

En un mensaje firme contra la corrupción política, Olsen cerró con contundencia:

“No más pactos a espaldas del pueblo. Aquí se viene a servir al Ecuador, no a servirse de él. Esta Asamblea va a cambiar: será útil, justa y cercana, al servicio de la gente y no de sí misma”.

Mishel Mancheno Dávila, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

En la misma sesión, la Asamblea Nacional eligió a Mishel Mancheno Dávila como Primera Vicepresidenta para el periodo 2025-2027.

Mancheno es riobambeña y Asambleísta por Chimborazo. Además fue exsecretaria jurídica de la Presidencia.

Mishel Mancheno, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

Próximos pasos: comisiones y agenda legislativa

Una vez conformada la directiva, la Asamblea procederá a instalar las comisiones especializadas permanentes y a definir su agenda legislativa prioritaria. Los temas de seguridad, empleo y reactivación económica serán los primeros en la hoja de ruta.