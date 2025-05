“Es una lucha que peleamos solos”: el testimonio de un hijo de una víctima de femicidio en el Día de la Madre en Ecuador

En Ecuador, el Día de la Madre se conmemora el segundo domingo de mayo y es una de las fechas más significativas del calendario nacional. Durante esta jornada, se rinde homenaje a las madres por su amor, esfuerzo y el rol esencial que cumplen en la familia y la sociedad. Es una ocasión que suele estar marcada por reuniones familiares, entrega de obsequios, flores y actividades especiales en escuelas, hogares y espacios públicos. Se vive con gran emotividad en todo el país.

Sin embargo, para algunas personas, esta fecha también representa dolor y ausencia. Es el caso de Isaac, hijo de María Belén Bernal, abogada de 35 años que fue víctima de femicidio el 11 de septiembre de 2022 al interior de la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo, en Quito. El crimen fue cometido por su pareja, el exteniente de Policía Germán Cáceres.

Isaac, quien ahora tiene 15 años, cuenta que esta fecha es importante para muchos, aunque considera que el amor y el reconocimiento hacia las madres no debería limitarse a un solo día. “Es un día un poco difícil para nosotros, porque yo ya no tengo a mi madre presente. Es duro, porque uno no sabe cómo expresarse ni qué hacer en esos días”, dijo en una entrevista autorizada por su representante legal, Elizabeth Otavalo, para Metro Ecuador.

También recordó con cariño los momentos que compartió con su madre. “Algunos de los mejores recuerdos que tengo con ella fueron cuando viajábamos, salíamos a comer… Esas cosas espontáneas que uno hace con su madre son de las mejores experiencias que se pueden tener”.

Isaac señala que los hijos de víctimas de femicidio muchas veces son invisibilizados, sobre todo en espacios como las escuelas. “No hay un protocolo establecido para estos hechos lamentables”, expresó. Además, asegura que, en casi tres años desde el fallecimiento de su madre, ninguna entidad estatal se ha acercado a él ni a su abuela para ofrecerles apoyo. “Es una lucha que todas las madres e hijos víctimas de feminicidio peleamos solos”, afirmó.

En fechas especiales, como el Día de la Madre, Isaac y su abuela visitan la tumba de María Belén. La limpian, llevan flores nuevas y conversan con ella. “Aunque su cuerpo ya no está, sentimos que siempre nos acompaña”, comentó. Añadió que siempre ha considerado a su abuelita como una segunda madre. “Cuando escuchaba a mi mamá decirle ‘mami’, eso se me pegó. Por eso nuestro vínculo es como de madre e hijo. Ya convivíamos así antes de todo esto”.

Isaac, hijo de María Belén, enfrenta una deuda hipotecaria de USD 25.000 pese a tener derecho a protección legal tras la muerte de su madre

El pasado 15 de marzo de 2025, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, y abuela de Isaac, denunció que la Policía Nacional, a través del ISSPOL, ha solicitado el pago de una deuda hipotecaria de USD 25.000 al hijo de María Belén, Isaac, pese a que el crédito fue adquirido bajo sociedad conyugal junto a Germán Cáceres y debería estar cubierto por el seguro de desgravamen tras el fallecimiento de ella. La deuda, originada en 2020 por USD 114.000, podría derivar en un embargo si no se cancela.

Otavalo cuestiona por qué no se ha activado el seguro correspondiente y advierte que su nieto, de 15 años, está siendo injustamente presionado por una obligación financiera que no le compete.