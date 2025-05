Linkin Park regresa con fuerza: encabezará el show de apertura en la final de la Champions League 2025

Linkin Park será la banda protagonista del show de apertura en la final de la Champions League 2025, el sábado 31 de mayo, en el Allianz Arena de Múnich. El evento, que enfrentará al PSG y al Inter de Milán, que seguramente será visto por millones de personas en todo el mundo y marcará una nueva etapa para la agrupación tras años de silencio.

Este evento no solo es musical, sino también emocional. Luego de una prolongada pausa provocada por la muerte de Chester Bennington en 2017, la banda retorna a los escenarios en 2024 con nueva formación. Ahora con la vocalista Emily Armstrong, el grupo presenta un sonido renovado y se prepara para interpretar canciones de su nuevo álbum From Zero, un trabajo que simboliza un renacer artístico.

¿Primera vez en una final de fútbol?

Aunque Linkin Park ha participado en festivales icónicos como Rock am Ring, Lollapalooza y Download Festival, esta será su primera actuación en una final deportiva de alcance global. A diferencia de artistas como Dua Lipa, Imagine Dragons o Marshmello, que ya fueron parte del show de la Champions en años anteriores, la banda californiana se estrena en este tipo de espectáculos masivos.

Además, será la primera vez que una banda de rock alternativo actúe en una final de Champions desde que la UEFA inició sus shows previos al partido en 2016.

Linkin Park estrena “Unshatter” previo al inicio de su gira por Estados Unidos (Foto: Jimmy Fontaine)

Un espectáculo hecho a medida

Para esta ocasión, la banda ha preparado una versión especial de su legendario tema Numb, en formato remix, que incluirá sonidos propios del campeonato de fútbol.

Este gesto demuestra el compromiso del grupo con el evento y su intención de conectar directamente con el espíritu de la final. La presentación será transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales de la UEFA, incluyendo su canal de YouTube y señales internacionales de televisión.

Una gira que los trae de vuelta al mundo

La presentación en Múnich es solo una parada más dentro de la gira mundial From Zero World Tour, que arrancó en septiembre de 2024 en Los Ángeles y se extenderá hasta noviembre de 2025. En Europa, uno de los conciertos más esperados es el que ofrecerán en el estadio de Wembley, en Reino Unido, donde tocarán ante más de 90 mil personas.

Linkin Park en Mexico La banda empezo su gira de modo unico.

PSG vs Inter: una final atípica

Más allá del show musical, la final de la Champions también despierta gran expectativa en el mundo del fútbol. Será la primera vez desde 2004 que no habrá equipos de España, Inglaterra o Alemania disputando el título. El París Saint Germain buscará su primera “orejona”, mientras que el Inter de Milán llega con el peso de su historia y una plantilla en forma.