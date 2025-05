María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero recibe mensajes de apoyo por su estado de salud

La reconocida deportista y presentadora de televisión ecuatoriana, María Teresa “La Flaca” Guerrero, ha compartido con sus seguidores y amigos un delicado momento de salud. A través de sus redes sociales, Guerrero reveló haber sido diagnosticada con tumores en ambos ovarios, explicando así su reciente ausencia de la vida pública y las redes sociales.

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero en Instagram

Ya en abril, la propia “Flaca” había anticipado un periodo de chequeos médicos en Quito, expresando una mezcla de incertidumbre y esperanza: “Una semana en Quito por trabajo y por asuntos médicos. A veces con el corazón un poco inquieto, con preocupaciones que se asoman sin permiso, pero con la certeza de que todo, tarde o temprano, se acomoda”, escribió en aquel entonces. Sin embargo, prefirió mantener la reserva sobre su condición hasta este reciente anuncio.

Este semana, María Teresa decidió abrir su corazón y contar la verdad sobre su estado. “No sé ni por dónde empezar. Como muchos habrán notado, he estado un poco alejada de las redes, de mis historias y también de mi deporte. Durante MasterChef, y en mis competencias, creía que los dolores que sentía venían del estómago, del esfuerzo, del estrés. Pero no. Venían de más adentro, de mis ovarios. Me han encontrado tumores en los dos. Me hicieron una biopsia y me removieron tres litros de líquido del abdomen”.

Mensajes de apoyo para La Falca Guerrero

A pesar del difícil diagnóstico, La Flaca Guerrero se muestra resiliente y optimista: “Ha sido difícil, pero también ha estado lleno de pequeños milagros. Ya hay un plan de acción. Y como siempre, estoy lista para pelear”. Su valentía ha generado una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus amigos y seguidores.

Entre las muestras de solidaridad destacan las palabras de figuras públicas como Estéfani Espín, quien le expresó: “Te acompaño, en el ironman más importante”. Mirella Cesa también se sumó con un emotivo mensaje: “Pensándote flaca querida, te envío todas las mejores vibras, mis oraciones contigo. Tú eres una mujer fuerte y llena de garra”. Y Samantha Grey le dedicó palabras de aliento: “Eres una bacán. Dios contigo en todo momento. Vas a salir victoriosa de esto flaca”.