Influencer se quitó la vida por no acumular 1 millón de suscriptores

Misha Agrawal, se quitó la vida por no alcanzar su objetivo de seguidores.

Misha Agrawal era una influencer y emprendedora india con más de 350,000 seguidores en Instagram y 239,000 en Facebook. Conocida por su contenido en “The Misha Agrawal Show”, compartía videos sobre su vida cotidiana y temas de bienestar.

Además, fundó Mish Cosmetics, una marca de cuidado capilar que lanzó en 2023 tras enfrentar problemas de caída de cabello. Su producto estrella, un aceite natural elaborado con hierbas como fenogreco, bhringraj y amla, ganó popularidad rápidamente.

Una meta que se convirtió en obsesión

El 24 de abril de 2025, Misha se quitó la vida, según confirmó su familia. Su hermana, Mukta Agrawal, reveló que Misha estaba profundamente deprimida debido a la disminución de sus seguidores en redes sociales.

Su objetivo de alcanzar un millón de seguidores se convirtió en una obsesión, al punto de tenerlo como fondo de pantalla en su teléfono. A pesar de contar con una formación en derecho y estar preparándose para ser jueza, Misha sentía que su valía dependía exclusivamente de su éxito en redes sociales. ​

El llamado de su familia y la comunidad

Tras su fallecimiento, la familia de Misha emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo recibido y solicitando respeto durante este difícil momento. Mukta instó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de no vincular la autoestima con métricas digitales. “Instagram no es la vida real y los seguidores no son amor real”, escribió. ​

La noticia conmocionó a sus seguidores y a figuras públicas. La actriz Taapsee Pannu expresó su preocupación por la creciente obsesión con la validación virtual y el impacto negativo que puede tener en la salud mental. ​