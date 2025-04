Justin Bieber reaparece y responde a sus detractores con una reflexión religiosa

En medio de especulaciones sobre Justin Bieber, su vida personal y su estado emocional, él mismo ha recurrido una vez más a su fe como un pilar fundamental para responder a los persistentes rumores que circulan en torno a su vida. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, realizadas entre el 23 y el 24 de abril, Bieber se mostró introspectivo y firme ante las críticas que cuestionan su matrimonio con Hailey Bieber y su estabilidad emocional.

El miércoles, el artista canadiense compartió en su historia de Instagram una profunda reflexión sobre la naturaleza imperfecta del ser humano y el rol trascendental que juega Dios en su existencia. “Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros”, expresó, transmitiendo un mensaje de esperanza y propósito.

En la misma publicación, Bieber manifestó una perspectiva optimista arraigada en su fe. “Nada nos descalifica de experimentar los buenos planes de Dios para nuestra vida. Hoy elijo permitir que el amor y la gracia de Dios moldeen mi día y me den perspectiva... y no hacer de mi día un intento de demostrar mi valía”, afirmó, buscando centrarse en su conexión espiritual por encima de las presiones externas.

Un día después, el 24 de abril, Justin Bieber fue aún más directo al abordar la crítica pública. “Ese sentimiento de culpa puede ser aliviado. ¿Cómo? No solo con ir a la iglesia o leer la Biblia, sino al recibir el perdón de Dios. El mensaje es el perdón. Jesús perdona lo que la cultura nunca perdona”, escribió, destacando la importancia del perdón divino en su vida.

“Ellos me tratan como un cretino, pero si yo recuerdo que también soy imperfecto y que Dios me ha perdonado, ayuda a evitar que me sienta superior a quienes son malvados y hieren a la gente”, argumentó con sinceridad. “Mi instinto me hace pensar: ‘rayos, yo no difundiría rumores o mentiras sobre alguien en Internet’ pero hay otra mi**da de la que no estoy orgulloso”, reconoció, mostrando una faceta vulnerable ante sus seguidores.

Controversia por su comportamiento

Las reflexiones de Bieber se producen en un momento delicado, donde su comportamiento público ha sido objeto de intenso escrutinio. En los últimos meses, ha generado controversia al ser visto fumando marihuana en sus redes sociales, bailando de manera peculiar en el Super Bowl y protagonizando encuentros tensos con paparazzi.

Además de su conducta individual, su matrimonio con Hailey Bieber, con quien tiene un hijo de ocho meses, también ha sido tema de debate. Ante esto, Bieber respondió con firmeza en Instagram: “Honestamente, si yo fuera tú, también me costaría no sentir celos de mí y de Hailey, estamos on fire. Lo nuestro está en lo más alto, y es comprensible que a mucha gente no le guste eso. No los culpo”, defendiendo la solidez de su relación.

Previamente, Hailey Bieber también había desmentido los rumores que circulan sobre su vida familiar, declarando en redes sociales: “Para que lo sepan, esas historias y rumores que ven en TikTok suelen ser falsos el 100% de las veces. Se las inventan. Provienen de la tierra de los espejismos”.

Justin Bieber y la Fe Cristiana

Para los seguidores de la trayectoria de Justin Bieber, su constante referencia a la fe no resulta sorprendente. El artista se acercó al cristianismo evangélico en 2014, siendo bautizado por Carl Lentz, quien entonces era pastor de la influyente Iglesia Hillsong.

El cantante ha descrito este acercamiento como una etapa de profunda transformación espiritual, especialmente después de los difíciles años 2016 y 2017, cuando enfrentó problemas de salud mental que lo llevaron a cancelar su gira mundial Purpose. Su fe se ha convertido en un pilar fundamental en su vida, ofreciéndole consuelo y perspectiva en medio de la fama y la controversia.