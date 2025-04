Gustavo Petro anuncia que Estados Unidos le retiró la visa americana

Durante una reunión de ministros celebrada este lunes 21 de abril de 2025 en la Casa de Nariño (Bogotá), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Estados Unidos le retiró la visa.

PUBLICIDAD

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo el mandatario colombiano, dejando entrever la situación con un tono irónico.

No entregó detalles sobre la cancelación del visado

Petro no explicó los motivos detrás de la decisión del gobierno estadounidense, ni presentó documentos que respalden su afirmación.

Sin embargo, la declaración fue suficiente para generar un impacto político y mediático en Colombia y en la región.

Mencionó una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos

Antes de abordar el tema de la visa, el presidente colombiano se refirió a una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, relacionada con cuestiones migratorias.

“Tengo que agradecerle a una corte de justicia que es de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la República en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini”, comentó Petro.

Segundo caso en la historia de Colombia

Si se confirma la cancelación del visado, Gustavo Petro sería el segundo presidente colombiano en funciones sancionado por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El primer caso ocurrió en 1996, cuando Ernesto Samper (1994-1998) perdió su visa estadounidense tras las denuncias de que dinero del narcotráfico habría financiado su campaña presidencial.

Implicaciones diplomáticas

Esta decisión podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, y abre un nuevo capítulo en la política exterior del gobierno de Petro.