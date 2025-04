El profundo dolor de Nerio David tras la irreparable pérdida de Ana Buljubasich

Tras cuatro días de un silencio cargado de dolor, Nerio David ha roto su silencio para compartir con el público el inmenso vacío que ha dejado la partida de su esposa, la entrañable presentadora Ana Buljubasich. Luego de 41 años de una sólida y profunda relación, la pérdida de su compañera de vida ha sumido al artista en una profunda tristeza, reflejada en un reciente y conmovedor mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Ya no soy yo, era un lente, pero me rompí. Algo de mí quedó en esqueleto. No sirvo sin ser un par. Entiérrenme donde pueda ver las raíces de algo que tenga vida”, escribió Nerio, transmitiendo con estas sentidas palabras la magnitud de su pérdida y la sensación de estar incompleto que embarga su existencia ahora que Ana no está físicamente a su lado.

Nerio David (Instagram)

El músico expresa, con esta metáfora, que su ser se siente fracturado, perdiendo una parte esencial de su identidad con la ausencia de su amada esposa.

Un legado de amor

La inesperada partida de Ana Buljubasich, a los 66 años a causa de un infarto cardíaco, ha dejado un profundo vacío en el corazón de quienes la conocieron y admiraron. La presentadora había compartido en vida su sentir de no concebir la idea de sobrevivir a su esposo. Sin embargo, el destino quiso que fuera Nerio quien ahora enfrenta este doloroso trance.

La partida de Ana Buljubasich deja un vacío imborrable en la televisión ecuatoriana y en el corazón de su familia y amigos. El recuerdo de su amor incondicional junto a Nerio perdurará como un legado imborrable, mientras su esposo encuentra consuelo y apoyo en su hija, la talentosa cantante y actriz Ana Paula, quien llegó al país para acompañar a su padre en los actos fúnebres de su madre.