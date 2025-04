Mónica Salazar renuncia a la bancada de la Revolución Ciudadana porque la “humillaban”

La asambleísta Mónica Salazar, a través de un comunicado y un video, confirmó este martes, 15 de abril de 2025, que se separa de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), dos días después de la segunda vuelta electoral que terminó en la derrota de la candidata presidencial Luisa González.

Salazar señaló que hace tres semanas comunicó esta decisión al líder máximo de este partido, el expresidente Rafael Correa, pero que no lo hizo público para no afectar políticamente a González.

La representante de la provincia de Los Ríos mencionó que en las pasadas elecciones generales tuvo desacuerdos con la selección de cuadros para la Asamblea.

Señaló que fue marginada y que se privilegió a figuras como Humberto Alvarado, en esta provincia, de lo que responsabilizó a González, como presidenta del partido.

“En la participación a elecciones por las que he competido RC los suplentes me impusieron (sic), sin considerar mi opinión ni mis sugerencias, el uno con historial dudoso que luego se convirtió en escándalo mediático y el de ahora una persona que realiza trámites de deudas y que ni siquiera vive en Los Ríos, jamás se me consultó”, señaló Salazar, sin identificarlos.

“No puedo seguir aceptado que mis compañeros sean injustos, clasistas, egoístas conmigo y me sigan humillando”.

La legisladora reelecta mencionó que actuará como independiente en la Asamblea, y que el presidente Daniel Noboa (ADN) contará con su voto “siempre que sus decisiones sean favorables para el pueblo”.

Además, señaló que emprenderá en la recolección de firmas para fundar su propio movimiento político en Los Ríos.

Con la salida de Salazar, a un mes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, la bancada del correísmo se reduce de 67 a 66 asambleístas, y empata en número con la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para la próxima composición del Legislativo.