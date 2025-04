Empresario español y su familia, víctimas mortales del accidente de helicóptero en Nueva York

El pasado jueves 10 de abril de 2025, un trágico accidente aéreo en Nueva York cobró la vida de seis personas, entre ellos, el reconocido ejecutivo español Agustín Escobar, su esposa Mercè Camprubí Montal y sus tres hijos menores de edad. El siniestro ocurrió cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se precipitó sobre el río Hudson, cerca del muelle 40 en Manhattan. El piloto de la aeronave también perdió la vida en el accidente.​

Muere Agustín Escobar, directivo de Siemens, junto a su familia en accidente aéreo

¿Quién es Agustín Escobar?

Nacido en Puertollano, Ciudad Real, Agustín Escobar era una figura prominente en el sector tecnológico español. Ingeniero industrial por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), contaba con más de 25 años de experiencia en Siemens, donde ocupó diversos cargos de liderazgo en Europa, América Latina y Norteamérica. Desde diciembre de 2022, se desempeñaba como presidente y CEO de Siemens España y CEO de Siemens Mobility para el suroeste de Europa.

Su esposa, Mercè Camprubí Montal, también tenía una destacada trayectoria profesional como directora de Comercialización Global en Siemens Energy. Además, era nieta de un expresidente del FC Barcelona, lo que la vinculaba a una de las familias más influyentes en la historia del club catalán.

Detalles del accidente

El helicóptero Bell 206, operado por la empresa turística New York Helicopter Tours, despegó del helipuerto del Bajo Manhattan a las 14:59 hora local. Aproximadamente 18 minutos después, la aeronave sufrió una falla estructural en pleno vuelo, perdiendo partes esenciales como el rotor de cola, lo que provocó su caída en picado sobre el río Hudson. Testigos presenciales describieron cómo el helicóptero se desintegró en el aire antes de impactar con el agua.

El director ejecutivo de la empresa turística New York Helicopter Tours que operaba el aparato, Michael Roth, dijo al New York Times estar “devastado” y agregó: “No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros”.

Los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de las víctimas, cuatro de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que las otras dos fallecieron posteriormente en el hospital. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente.​

Reacciones y condolencias

La noticia ha generado una profunda conmoción tanto en España como en Estados Unidos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a través de las redes sociales, calificando el suceso como una “tragedia inimaginable”. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, manifestó su pesar y solidaridad con las familias afectadas.

Desde 1977, al menos 32 personas han perdido la vida en accidentes similares en la ciudad de Nueva York .​