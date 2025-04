Buscan a Janine Ontaneda, joven desaparecida en Quito tras salir de la Universidad Central.

Janine Ontaneda, una joven ecuatoriana de 18 años, desapareció el lunes 7 de abril de 2025 en el norte de Quito. Su última ubicación conocida fue la Facultad de Turismo de la Universidad Central del Ecuador, donde cursa sus estudios.

Desde entonces, su familia no ha logrado establecer contacto con ella. Janine mide 1,65 metros, pesa 150 libras, tiene contextura normal, cabello negro y ojos color café. El día de su desaparición vestía un pantalón jean y una blusa deportiva de color naranja con negro.

“Desde el lunes hasta hoy no tenemos ninguna comunicación. No sabemos si se fue sola, con alguien o si la secuestraron. No hay señales, ni llamadas, ni mensajes, es como si se la hubiera tragado la tierra”, dijo su hermano, Richard Ontaneda, en un mensaje difundido por redes sociales.

La familia ha iniciado una campaña de búsqueda y solicita a la ciudadanía compartir la información para ayudar a localizarla. “Pido ayuda en todas las dependencias, que me ayuden a viralizar esto”, añadió su hermano.

Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y cualquier persona que tenga información puede comunicarse de forma gratuita y confidencial al 1800 DELITO (335486), línea habilitada para reportes de personas desaparecidas en Ecuador.