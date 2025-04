Caso Ligados: Lo que revelan las transcripciones de audio del del celular de Augusto Verduga

El caso Ligados sigue tomando fuerza en Ecuador, con la incorporación de nuevas pruebas que incluyen transcripciones de audio obtenidas de los celulares de Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Además, se ha mencionado la existencia de un disco duro con más conversaciones relevantes, lo que ha generado controversia y reacciones políticas a tan solo días de la segunda vuelta electoral.

Detalles de las nuevas transcripciones de audio

Aunque la Fiscalía no ha hecho públicas las transcripciones completas, se han filtrado algunos extractos que incluyen conversaciones comprometedores.

En uno de los audios, Verduga conversa con su hermano Abraham sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado, en el que se mencionó al expresidente del Cpccs, Alembert Vera.

“Creo que le sacaron el examen, volvieron a poner un examen con las respuestas correctas como si hubiera hecho él y el otro lo quemaron. Estoy casi seguro que así fue pero Alembert Vera nunca me dijo esto”, narró Verduga.

En otro audio, se escucha a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, expresar su preocupación sobre los números de la candidata presidencial Luisa González.

“Creo que los números de Luisa y le he dicho a ella, le he dicho al presidente, les he dicho a varios de los compañeros, son un techo, no son un piso y eso a mí me preocupa enormemente”, decía en el audio indicando que había mejores opciones que Luisa González.

Reacciones Políticas y Sociales: José De La Gasca y Augusto Verduga

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, se refirió al caso en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde adelantó que las nuevas transcripciones de audio contenían “cosas muy delicadas”.

“Cada uno tenía su agenda privada más allá de los intereses partidistas, cada uno tiraba agua para su molino por decirlo así. Esto se va a ir develando porque creo que recién hemos visto la punta del iceberg”, indicó el ministro.

Por su parte, Augusto Verduga rechazó las nuevas pericias y las transcripciones de audio en un video publicado en sus redes sociales, cuestionando el rol de la Fiscalía a puertas de la segunda vuelta electoral en Ecuador. Verduga negó haber tenido un disco duro como se menciona en los informes, acusando al Gobierno de Daniel Noboa y a la Fiscalía de interferir en las elecciones.

Investigación de la Fiscalía contra Augusto Verduga y otros exconsejeros

La Fiscalía General del Estado continúa investigando a Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quienes fueron exvocales del Cpccs.

Además, Nicole Bonifaz, actual miembro de la institución, también está involucrado en el proceso. Se les acusa de asociación ilícita en relación con hechos que incluyen la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, violando un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

Allanamiento y confiscación de celulares de Verduga

A finales de enero de 2025, la FGE llevó a cabo un allanamiento en la oficina de Augusto Verduga, donde se incautaron sus celulares.

De estos dispositivos se extrajeron conversaciones clave que aparentemente demostrarían estrategias de la denominada Liga Azul, vinculada al correísmo, para cooptar organismos de control.

Las pruebas obtenidas se suman a los informes periciales que incluyen las transcripciones de estos audios.

Acusaciones formuladas por la Fiscalía

La Fiscalía ha presentado cargos contra los exconsejeros y la actual consejera del Cpccs, sustentando la acusación con pruebas como el informe de informática forense, versiones de los denunciantes, el parte policial del allanamiento, y documentos que señalan que los implicados usaron su cargo para cooptar el control del Estado a través de tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas.

Esto incluiría la designación de autoridades afines a un partido político, como el caso de Raúl González.