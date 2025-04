Torturaron y asesinaron a la mujer trans Sara Millerey en Medellín: Nadie la ayudó y esta fue la razón

Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, residente de Bello, Antioquia, fue brutalmente asesinada y su crimen ha conmocionado a Colombia y a Latinoamérica.

El ataque incluyó fracturas en sus extremidades y luego aún con vida la abandonaron en la quebrada La García, mientras otras personas grababan este macabro hecho.

El crimen ocurrió el domingo 6 de abril de 2025 y ha movilizado a autoridades y colectivos sociales en busca de justicia y una mayor protección para esta población vulnerable.

¿Qué le pasó a Sara Millerey?

La mujer trans fue encontrada en un estado crítico aferrada a unas ramas para evitar ser arrastrada por la corriente de la quebrada.

El secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano, las versiones apuntan a que bandas delincuenciales podrían estar involucradas en el ataque.

Además,se mencionó que algunos testigos de la escena fueron intimidados por los agresores para evitar que prestaran ayuda.

“Vea, aquí no se paren, vea. No se paren, aquí, vea”, se escucha la voz de un hombre. Se cree que es la voz de quien graba. Seguido a esto, una segunda voz, masculina, corea la indicación “vea, vea, aquí no se paren mal paridos, vea lo que pasa”.

En el audio también se alcanza a percibir una tercera voz que solo dice “ay ay aya, ya”.

Aunque fue rescatada por bomberos y trasladada a un centro médico, Sara no sobrevivió a las graves heridas sufridas durante el ataque.

Testimonios reveladores y contexto de violencia

En un video ampliamente difundido, que ha sido calificado como revictimizante por organizaciones de derechos LGBTIQ+, se observa a Sara en sus últimos momentos de vida, mientras los agresores grababan su agonía.

Torturaron y asesinaron a la mujer trans Sara Millerey: Nadie la ayudó y esta fue la razón (Redes Sociales)

En el audio del video, se escuchan varias voces masculinas, lo que sugiere que hubo personas que registraron el violento hecho y desalentaron la intervención de quienes pasaban por el lugar.

Este crimen ha activado un grupo especial de investigación liderado por la Fiscalía, la Policía y la Sijín.

Aunque no se cuenta con grabaciones del momento exacto del ataque, las autoridades están analizando las cámaras de seguridad cercanas en un esfuerzo por identificar a los responsables.

Además, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello han ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 25,000) por información que conduzca a la captura de los responsables.

Reacción de las autoridades y medidas de protección

El presidente Gustavo Petro ha solicitado a la Policía Nacional que priorice la investigación, mientras que el Ministerio de Igualdad ha activado la Mesa de Casos Urgentes para fortalecer la investigación bajo un enfoque de derechos humanos. Este enfoque es esencial para asegurar que la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ sea combatida de manera efectiva.

La Alcaldía de Bello también ha tomado contacto con la familia de Sara, quienes, devastados por la tragedia, exigen justicia en este momento de profunda consternación.