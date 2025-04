La guerra comercial entre Estados Unidos y China sube de nivel, más aranceles

El presidente Donald Trump llega a la Casa Blanca en el Marine One, el domingo 6 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vuelve a sumar un capítulo más a la guerra comercial/ aranceles. El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de Truth para apuntar que no se doblegará ante China.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125%, con efecto inmediato”, empezó su publicación de este miércoles 09 de abril.

“En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que estafar a EE. UU. y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, tachó.

Donald Trump vs China

Pausa para otros países

Trump indicó que otros 75 países han mostrado reciprocidad para el diálogo, por ende ha pausado 90 días la aplicación de aranceles y una reducción sustancial.

“Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”, escribió.