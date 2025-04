“El agua de Guayaquil no es veneno”, las declaraciones de Aquiles Álvarez sobre informe que reveló la calidad de agua potable que llega a los hogares

El Municipio de Guayaquil rechazó las declaraciones emitidas por el asambleísta Ferdinand Álvarez, quien afirmó a través de un comunicado que el agua que llega a los hogares de Guayaquil “presenta niveles de acidez y contaminación graves”.

Frente a ello, un equipo técnico de la empresa concesionaria Interagua, que ejecuta las operaciones de provisión de agua potable para Guayaquil, visitó los sectores del Suburbio Oeste, el cerro Santa Ana y la ciudadela Samanes 7, donde se tomaron muestras y se verificó la buena calidad del agua que se consume en estos lugares.

Estos sitios fueron señalados, según el Municipio de Guayaquil, por el oficialismo porque supuestamente se habían detectado casos de afectados por el consumo del líquido.

Confrontando esas especulaciones, además, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez publicó en su cuenta de X: "El agua de Guayaquil no es veneno. Veneno es la ignorancia con la que ADN habla de lo que no entiende. No vamos a permitir que se juegue con la salud de la gente por politiquería barata. El agua está dentro de norma y la mejor prueba es la aprobación ciudadana".

Además, Interagua señaló que llevaron muestras para análisis físico-químico y de microbiología.

¿Cuál fue el resultado de la evaluación?

En la cooperativa Plan Piloto (Callejón 3 y la Q) se tomaron muestras aleatorias en dos domicilios y se determinó que el nivel de cloro residual fue de 0.76 mg/l, lo que está dentro de los parámetros de calidad permitidos (de 0.30 a 1.50 mg/l).

En Sexto Callejón Morán Buitrón del cerro Santa Ana, el índice fue de 0.32 mg/l; mientras que en dos domicilios de Samanes 7, el resultado fue de 0.89 mg/l.

Ilfn Florsheim, directora de Comunicación de Interagua, dijo que este recorrido se realiza para corroborar que el agua que llega a los hogares cumple con los parámetros de calidad.

Sobre los análisis al Ph, recalcó que es un valor referencial que pone la norma, pero no es de cumplimiento obligatorio.

“Sin embargo, tanto en el informe del ARCA como en los análisis realizados por Interagua cada día se demuestra que el Ph está dentro de los parámetros que pone la autoridad que es el INEN”, aclaró.

Respecto del cloro residual, la vocera manifestó que tanto el informe del ARCA como en el de Interagua también se establece que los parámetros están dentro de la norma. “Todos los días se levantan muestras, tenemos 250 puntos identificados de Guayaquil, donde se realizan los muestreos y todos los días se levantan 18 muestras de manera aleatoria en estos 250 puntos, para cumplir todos los controles sobre la calidad de agua”, puntualizó.

Finalmente, dijo que Interagua vela por la calidad de agua en Guayaquil con sello de calidad INEN desde 2019. “Hemos procurado siempre en los 24 años de servicio que el agua es segura y los guayaquileños no tenemos que preocuparnos por su calidad”.

William Castro, morador del Callejón Q y la 29, en el Suburbio, aseguró que hasta la fecha “no hemos tenido ningún problema con el agua, ni de enfermedades ni que el agua haya venido contaminada. Además, el servicio llega de forma normal, el servicio es óptimo”.