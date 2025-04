Videos muestran modus operandi de delincuentes tras asaltar a un hombre en Guápulo, Quito.

El último fin de semana, en Guápulo, ubicado en el centro norte de Quito, un ciudadano fue asaltado por un grupo de delincuentes que se movilizaban a pie, en motocicleta y en un vehículo gris.

PUBLICIDAD

[ - LEA TAMBIÉN: Hombre es víctima de violento asalto en el norte de Quito: “Somos lobos y te vamos a matar”Opens in new window ]

En las imágenes obtenidas, se observa a una persona parada al final de una de las escalinatas del sector. Primero, llega un vehículo gris, y de pronto, aparece un sujeto con una chompa blanca, quien finge esperar a otra persona. Luego, llega un hombre en una moto, quien saluda al primero.

Otro de los delincuentes baja caminando por las escalinatas. Este se acerca a la víctima y le pide sus pertenencias, mientras el hombre de la chompa blanca finge saludar a su compañero. Este acto de distracción sería parte del modus operandi utilizado por los delincuentes para llevar a cabo el robo.

Ambos ladrones, que aparentemente portaban armas de fuego, robaron las pertenencias de la víctima. Tras ello, los sujetos se subieron a la motocicleta, pero como no podían entrar al vehículo, huyeron corriendo hacia el automóvil gris.

Otras imágenes muestran a los delincuentes huyendo en el vehículo gris y la moto pasadas las 21h00 del sábado 20 de marzo.

Aquí los videos:

La víctima relató en una entrevista para un canal televisivo: “Uno se acercó y me dio con la pistola en la cabeza, mientras el otro me apuntó con el arma y me quitó el teléfono”.

Metro Ecuador consultó al Distrito de Policía Manuela Sáenz, encargado de la seguridad del sector. Las autoridades de la zona informaron que no se había registrado el hecho, pero que, al conocer la situación, iniciaron una investigación al respecto.