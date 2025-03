Mujer pide ayuda a las autoridades para recuperar su vehículo, robado en un violento asalto en Quito

Cristina (nombre protegido) fue víctima de un violento asalto el martes 18 de marzo de 2025, alrededor de las 15:00, en Quito. La mujer llegaba a su casa después de recoger a su hija de cinco años de la escuela. Cuando ingresó a su vivienda a bordo de su vehículo y bajó para cerrar la puerta del garaje, dos personas con armas de fuego la interceptaron.

Amenazas y el robo del vehículo

“Nos decían que hiciéramos silencio, que si gritábamos o intentábamos algo, nos dispararían. Me amenazaron a mí y a mi hija. Lo único que les pedí fue que no nos hicieran daño”, relató Cristina a Metro Ecuador. Ante la situación, la mujer decidió encender el vehículo y pedir a los delincuentes que la dejaran bajar a su hija antes de que se lo llevaran.

Dificultades para presentar la denuncia

Tras el robo, Cristina acudió a la Policía Judicial (PJ), pero durante dos días le informaron que el sistema no estaba operativo. “Me mandaron a poner la denuncia en La Roca. Cuando llegué, me dijeron que no podía porque había más de 47 turnos y no podían atenderme”, lamentó.

A pesar de los inconvenientes, finalmente logró formalizar la denuncia y ahora solicita a las autoridades celeridad en la investigación para recuperar su vehículo.