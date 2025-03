Pabel Muñoz: “Tienen que entregarnos, esos trolebuses porque la próxima semana entran en funcionamiento”

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, en la Frecuencia Quiteña de este lunes, se refirió a los 14 trolebuses retenidos sin justificación por la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador). “Tienen que entregarnos esos 14 trolebuses que no son de ustedes. Señor de la SENAE, los 14 buses de las quiteñas y quiteños, que tienen que estar aquí porque la próxima semana entran en funcionamiento”, afirmó.

PUBLICIDAD

Muñoz recalcó su vocación de demócrata, pero al mismo tiempo de alguien que hace respetar a su ciudad.

“Les guste o no les guste esos buses entran en funcionamiento. No tienen ningún elemento para parar 14 buses de Quito, la capital de la república, donde seguramente trabajan y viven”, enfatizó el burgomaestre.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito

La autoridad añadió, “soy respetuosos de los temas institucionales, del rol que cumpla cada uno, pero lo que no puedo permitir es que jueguen con mi gente (…) la plata sagrada de quiteños y quiteñas invertida en esos buses, tiene que estar ya en la capital de la república. O nos dice qué le falta, lo llevamos o no tiene ninguna forma y tendrá que reconocerle frente a los quiteños que simplemente quieren afectar a la capital, la ciudadanía quiteña no va a permitir que cualquier burócrata frene su desarrollo”.

Pabel Muñoz explicó que los 60 trolebuses comprados con el órgano especializado de naciones Unidas, que tiene una experiencia de nivel mundial de compra pública, Unosps (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), que hizo con normalidad el concurso internacional que ganó el consorcio chino norteamericano. “Llegó el primer bus todo funcionó bien con las pruebas del prototipo, la Empresa de Pasajeros dijo siga el proceso de elaboración de 59 buses, elaborados para la capital”, dijo.

“Empezamos a traerlos y llegaron, la gente estuvo contenta con los trolebuses y ahora mágicamente los retienen a 14 trolebuses, ya estamos con todos los temas y dígame falta algún papel, no hay ningún problema, como somos los quiteños, los ecuatorianos frente a un trámite, que le está faltando, nada nos falta, no responden, no liberan los 14”, mencionó.

“¿Cuál es el justificativo, no tiene ningún justificativo? (…) Cómo es que salen 46 con total normalidad y ahora 14 retienen, en nombre de qué pues. Se equivocan. Si no liberan esos buses los quiteños iremos a liberar esos buses, Entréguenos rápidamente esos buses, nos pertenecen, plata de los quiteños y quiteñas como para que estén en el cajón de un burócrata”, finalizó.