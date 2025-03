Una mujer fue asesinada por su esposo, quien inicialmente denunció su desaparición

La historia de Andrea, una mujer asesinada por su propio esposo, ha conmocionado a España.

Según informes, el hombre, quien inicialmente había denunciado la desaparición de su esposa, resultó ser el responsable del crimen. El cuerpo de Andrea fue encontrado en un arbusto en una zona aislada, tras un operativo policial que reveló la aterradora verdad.

El asesinato ocurrió en un contexto de violencia doméstica que no fue detectado a tiempo, ya que Andrea no había presentado denuncias previas por violencia de género en contra de su esposo, quien además no tenía antecedentes penales.

Según las investigaciones, la pareja de Andrea, quien había reportado su desaparición días antes, confesó el crimen un día después.

Mientras las autoridades siguen investigando, familiares, amigos, compañeros de trabajo y colectivos feministas se han reunido para realizar una manifestación exigiendo justicia por Andrea.

Incluso el Ayuntamiento de Burgos, ciudad en la que Andrea falleció, se ha unido a la protesta que fue convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos.