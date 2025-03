Inés Manzano tacha de “incompetente” al Alcalde de Esmeraldas por derrame de crudo

La ministra de Energía, Inés Manzano, criticó duramente la gestión de los alcaldes de Esmeraldas y Quinindé, Vicko Villacís y Ronal Moreno, respectivamente, tras el derrame de crudo en Esmeraldas. Calificó de “incompetente” a Villacís por su falta de acción ante la crisis en Esmeraldas, y cuestionó la falta de funcionamiento de la planta de tratamiento en Quinindé.

“Al Alcalde de Esmeraldas, le voy a decir una sola cosa que lo define: incompetente. Él no ha podido hacer lo que debe, que es tratar de sacar toda esa agua que nosotros avisamos con antelación, para que no se afecte la infraestructura de la planta de tratamiento de San Mateo y no haya captación de crudo tras el derrame", enfatizó la Ministra en una entrevista con Teleamazonas.

Insistió que el Alcalde de Esmeraldas no ha participado en las reuniones del COE Nacional. “No le importa”.

Manzano detalló las acciones del Gobierno para apoyar a las comunidades afectadas, incluyendo el despliegue de tanqueros y bombas para garantizar el suministro de agua.

Llamado al Alcalde de Quito

La ministra hizo un llamado directo al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para que alerte a los responsables de estos actos, subrayando la gravedad de las consecuencias para la ciudad. Además, señaló posibles amenazas en Auca, Orellana, que afectarían a los ríos Rumiyacu, Tiputini y Napo.

“Papallacta, en el momento en que haya una afectación, esa es la fuente de agua potable para el Municipio de Quito. Al alcalde Pabel Muñoz, dígale a quienes hacen el sabotaje que eso sería lo peor que podría pasarle a Quito”, advirtió.

Derrame de petróleo en Esmeraldas (AP Photo/Dolores Ochoa) (Dolores Ochoa/AP)

Se eleva la alerta

Manzano, por otro lado, ha elevado la alerta sobre la seguridad de la infraestructura petrolera del país, tras confirmar que la reciente rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Esmeraldas fue un acto de sabotaje, y no un accidente.

Según informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y la inteligencia policial, el incidente fue provocado, lo que ha generado preocupación sobre posibles nuevos ataques. En declaraciones a Teleamazonas, Manzano advirtió que Papallacta, fuente crucial de agua potable para Quito, podría ser el próximo objetivo.

Refuerzo de la seguridad

Ante esta situación, se ha coordinado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia en las zonas críticas. Manzano informó que se han desplegado recursos para mitigar el impacto del derrame de crudo en Esmeraldas, incluyendo personal de Petroecuador y del Ministerio de Ambiente.

Derrame de petróleo en Esmeraldas (AP Photo/Dolores Ochoa) (Dolores Ochoa/AP)

Se están realizando pruebas de captación de agua en el río Esmeraldas y se han enviado buques con agua potable para abastecer a las comunidades afectadas.

Acciones de remediación

El Gobierno ha iniciado un plan de acción en tres fases: contención, remediación y restauración. Se ha solicitado apoyo de ONG y expertos internacionales, así como del zoológico de Quito, para la recuperación del ecosistema. Además, se han mantenido reuniones con embajadas de España, Estados Unidos y Perú para recibir apoyo técnico.