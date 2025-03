Más de 40 países tendrán prohibido su ingreso a Estados Unidos

Una primera lista países con restricciones para ingresar a Estados Unidos, la cual no es oficial, fue revelada por el The New York Times. La información brindada tacha a 43 naciones.

¿Cuál es la nueva medida?

La nueva medida, la cual se expediría en las próximas horas, contempla tres tipos de categorización para el ingreso a los Estados unidos: rojo, naranja y amarilla.

Las razones para incluir a estos países en la lista varían entre falta de intercambio de información sobre ciudadanos, problemas de seguridad en la emisión de pasaportes y venta de ciudadanía a personas de otras naciones sancionadas.

40 países tendrán prohibido su ingreso a Estados Unidos Getty imágenes. (Douglas Sacha/Getty Images)

Categoría roja: ciudadanos de países que no podrán ingresar a Estados Unidos bajo ninguna circunstancia.

Afganistán Bután Cuba Irán Libia Corea del Norte Somalia Sudán Siria Venezuela Yemen

Categoría naranja: permitirá la entrada a viajeros de negocios adinerados, sujetos a entrevistas personales:

Bielorrusia Eitrea Haití Laos Birmania Pakistán Rusia Sierra Leona Sudán del Sur Turkmenistán

Categoría amarilla: países que tiene plazo para mejorar sus controles de seguridad y compartir información con Estados Unidos.