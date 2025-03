Detienen a extranjeros requeridos por el robo y la muerte de un hombre en Ambato

La Policía Nacional, en colaboración con INTERPOL-Colombia, ejecutó la detención de los ciudadanos colombianos Diana M. V. y Juan C. T. en Antioquia, Colombia, con fines de extradición activa. Ambos están siendo requeridos por la Unidad Judicial Penal de Ambato, por su presunta implicación en un delito de robo con resultado de muerte.

El crimen ocurrió el 12 de febrero de 2024, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, cuando se halló el cuerpo sin vida de Víctor H. G. en su domicilio. La víctima presentaba múltiples heridas y signos de robo, incluyendo joyas y su vehículo.

Tras las investigaciones, se determinó que los presuntos responsables eran Diana M. V., ex pareja de la víctima, y Juan C. T., quienes fueron vistos cerca de la casa de Víctor H. G. antes del crimen. Además, Daniel A. C. fue señalado como otro implicado en el hecho.

Gracias a las labores investigativas realizadas por las autoridades ecuatorianas, el 16 de marzo de 2025, la Policía Nacional, con el apoyo de INTERPOL, logró capturar a Diana M. V. y Juan C. T. en Colombia, en cumplimiento de una orden de detención solicitada por la Unidad Judicial Penal de Ambato.

Con esta detención, se espera que los ciudadanos colombianos sean extraditados a Ecuador para enfrentar los cargos por robo con resultado de muerte, a fin de esclarecer los hechos ocurridos en Ambato.