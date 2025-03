Carolina Jaume y su versión sobre el altercado durante el feriado de Carnaval en Misahuallí

La actriz y presentadora de TV, Carolina Jaume, dio su versión sobre el altercado en el que estuvo involucrada durante el feriado de Carnaval en Misahuallí, en la provincia de Napo. En un video que se ha viralizado en redes, se la ve molesta porque supuestamente le lanzaron espuma.

Lamentó que la celebración del Carnaval en Ecuador se haya convertido “en un ‘campo de batalla’ donde el lodo, el agua sucia, los huevos, la espuma y la tinta son las ‘armas’”. Aunque, ella en ningún momento quiso decir que hay que negar el derecho al juego.

Sin embargo, su escrito está enfocado en que a quienes no juegan Carnaval, deben respetarles la decisión. “Yo no estaba jugando Carnaval y debía trabajar. No podía presentarme manchada de tinta, agua sucia y carioca”.

Explicó entonces que ciertas personas enviaron a sus hijos a “tirarle agua sucia tinta huevos y carioca” a ella cuando iba a trabajar en tarima, donde le gusta lucir impecable, y que no estaba participando del juego y menos se encontraba con la vestimenta adecuada para aquello.

“Una acción genera una reacción, una falta de respeto lleva a otra falta de respeto. No hay que justificar una agresión indiscriminada a una persona que fue a trabajar. No justifico mi reacción, pero fue un acto de defensa ya que lo que para otros era un juego yo lo sentí como agresión”.

Lamentó que haya personas que estén acostumbradas a la violencia. “No debemos hacer a los demás nada que no queramos que nos hagan a nosotros. Lamento mi reacción, pero fui agredida”.

Tras la viralización del video, los usuarios se mostraron impactados por la reacción de Jaume, QUIEN se retiró del lugar en compañía de seguridad y con un blazer que la cubría.