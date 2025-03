Periodista “explotó” después de ser rociado con espuma en Carnaval de Guaranda

El Carnaval de Guaranda es conocido por su diversidad de agenda, su juego con espuma y la personalidad acogedora de sus ciudadanos. Sin embargo, el estar presente en sus calles te exponen a ser “víctima” de este juego que mezcla agua, colorantes y más.

PUBLICIDAD

Por supuesto, existen personas que no son fanáticos de terminar empapados durante Carnaval pero, al estar presente en la “Ciudad de las Siete Colinas” esta justificación no aplica. Así sucedió con un comunicador que no soportó ser rociado con espuma en plena transmisión en vivo.

“Aguanta, estamos transmitiendo en vivo”, fue la reacción del comunicador que reclamó e intentó agredir a la persona que roció espuma sobre su humanidad.

Además añadió que prima que la incultura y la salvajada se han hecho presente en las festividades. Mencionó el nombre de autoridades, las cuales serían las culpables de lo sucedido en la supuesta desorganización del presente Carnaval.

Reacciones

En su cuenta de TikTok, así como en caja de comentarios del video replicada en plataformas digitales, muchos usuarios tacharon que la “sensibilidad” del representante de TV Centro fue excesiva, más aún cuando sabe que en esta urbe se juega a ese nivel.

Sin embargo, otro sector de los usuarios acotaron que este tipo de juegos sin consentimiento terminan por desencadenar problemas mayores los cuales no son controlados por autoridades o similar.